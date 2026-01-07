Hospital em Teerão atingido acidentalmente por gás lacrimogéneo

Agência Lusa , AM
Ontem às 06:07
Protestos no Irão (Getty)

O hospital Sina está localizado a cerca de dois quilómetros do Grande Bazar de Teerão

Um hospital em Teerão foi atingido acidentalmente por gás lacrimogéneo na terça-feira, durante confrontos entre manifestantes e forças da segurança no décimo dia de protestos no Irão, informou a agência de notícias iraniana Isna.

"Para dispersar a multidão, foi utilizado gás lacrimogéneo na rua adjacente ao hospital" Sina, localizado no centro da capital iraniana, escreve a agência, após imagens tornarem-se virais nas redes sociais.

"O reflexo natural dos manifestantes foi afastar" o gás e "por isso, parte dessas substâncias foi involuntariamente direcionada para o hospital", precisou a Isna na terça-feira à noite, citando um comunicado da Universidade de Ciências Médicas de Teerão.

O hospital Sina está localizado a cerca de dois quilómetros do Grande Bazar de Teerão, pulmão económico do país e palco de incidentes na terça-feira entre manifestantes e polícias, que recorreram a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

É a primeira vez desde o início do movimento, em 28 de dezembro, que tais confrontos ocorrem durante o dia e no centro de Teerão, onde manifestações esporádicas sem incidentes graves ocorreram principalmente à noite, de acordo com a comunicação social local.

Essas manifestações, inicialmente contra o alto custo de vida, passaram a incluir reivindicações políticas e espalharam-se pelo resto do país.

No oeste do Irão, a várias centenas de quilómetros de Teerão, foram relatados confrontos mortais nos últimos dias. É o caso de Malekshahi, um condado com cerca de 20 mil habitantes, onde vive uma importante população curda.

Pelo menos um agente da polícia e um membro das forças de segurança foram mortos.

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, solicitou na segunda-feira a abertura de uma investigação após um primeiro incidente num hospital onde manifestantes e forças da ordem se enfrentaram, segundo organizações não-governamentais.

Temas: Teerão Irão Protestos

Médio Oriente

"Muitos da minha geração dizem que somos mortos-vivos. Se estamos mortos, o que temos a perder?": uma jovem fala no meio da "revolução" no Irão

Ontem às 17:29

O Irão assiste nervosamente à queda de um aliado anti-EUA às mãos de Trump

Ontem às 12:43
02:00

Se o Irão atacar Israel, "haverá tempo de preparação" para Netanyahu reagir

Ontem às 10:15

Hospital em Teerão atingido acidentalmente por gás lacrimogéneo

Ontem às 06:07
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41