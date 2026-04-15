EUA declaram ter "paralisado por completo" comércio marítimo do Irão

Há 1h e 10min

A nova medida norte-americana tinha sido antecipada por Trump, que criticou Teerão por alegadamente não ter reaberto o estreito de Ormuz nos termos acordados durante o cessar-fogo de duas semanas iniciado há oito dias

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) anunciou na terça-feira ter implementado um bloqueio total dos portos do Irão e “paralisado por completo” o comércio marítimo da República Islâmica.

Num comunicado divulgado na rede social X, o almirante Brad Cooper, responsável pelo CENTCOM, afirmou que as forças armadas norte-americanas conseguiram bloquear totalmente os portos iranianos.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Cooper acrescentou que cerca de 90% do comércio do Irão depende da via marítima, pelo que considera ter “paralisado por completo” a atividade económica iraniana, numa medida de pressão anunciada anteriormente pela Administração de Donald Trump.

O bloqueio ocorreu dois dias após negociações em Islamabade, onde as delegações dos dois países não conseguiram chegar a acordo para pôr fim à guerra que se prolonga há sete semanas no Médio Oriente.

A nova medida norte-americana tinha sido antecipada por Trump, que criticou Teerão por alegadamente não ter reaberto o estreito de Ormuz nos termos acordados durante o cessar-fogo de duas semanas iniciado há oito dias.

Apesar da decisão, Trump assegurou na terça-feira à Fox News que “a guerra está prestes a terminar”, afirmando que Teerão procura “desesperadamente um acordo”.

O líder norte-americano já tinha indicado que as negociações presenciais poderiam ser retomadas dentro de dois dias.