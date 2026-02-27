OMS anuncia vacina da gripe 2026-2027 e prepara resposta à gripe aviária

Há 1h e 3min

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou hoje recomendações para a composição da vacina contra a gripe 2026-2027 no hemisfério norte e propôs desenvolver uma proteção contra o vírus da gripe aviária H9N2, caso surja risco de pandemia.

A composição da próxima vacina da gripe incluirá os vírus A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e B/Victoria, anunciou a OMS em comunicado, após uma reunião de quatro dias em que foram analisados dados globais de vigilância da gripe e em que os especialistas recomendaram o desenvolvimento de um novo vírus candidato a vacina (CVV), o A(H9N2), que poderia ser usado rapidamente para fabricar vacinas se surgisse uma ameaça pandémica.

Os especialistas analisaram os vírus da gripe que circulam nos animais, particularmente aqueles que causaram infeções em seres humanos, que continuam a ser “uma preocupação significativa” devido ao seu potencial de causar pandemia.

“Desde 23 de setembro de 2025, após a última consulta, 25 infeções humanas por gripe zoonótica foram notificadas à OMS por seis países. A maioria desses casos havia sido exposta a animais infetados ou a ambientes contaminados com vírus da gripe”, mas não foi relatada transmissão entre seres humanos, refere a autoridade de saúde.

“Temporada após temporada, os vírus da gripe em constante evolução circulam globalmente, mostrando-nos como o nosso mundo está interligado. Riscos partilhados exigem ações partilhadas”, defendeu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado no comunicado.

O diretor-geral explicou que as recomendações da OMS para a composição da vacina contra a gripe baseiam-se no trabalho diligente, ao longo de todo o ano, do Sistema Global de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS) e dos seus parceiros.

“Graças ao GISRS, as vacinas da próxima temporada foram atualizadas para combater as mais recentes estirpes de vírus da gripe, protegendo assim melhor as comunidades”, salienta Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A gripe sazonal (influenza) é uma infeção respiratória aguda causada por vírus influenza, comum em todas as partes do mundo, causando cerca de 3 a 5 milhões de casos graves e entre 290.000 a 650.000 mortes respiratórias anualmente, na sequência de um total estimado de mil milhões de casos por ano.

Em agosto de 2025, surgiu uma variante notavelmente diferente do vírus A(H3N2) que se espalhou rapidamente por todo o mundo, contribuindo para um início mais precoce da época da gripe em muitos países, com vários a registarem níveis de atividade superiores ao habitual.

No geral, os vírus da gripe A foram predominantes, com outras variantes de A(H3N2) e A(H1N1) também registadas. Foram detetados baixos níveis de vírus da gripe B (linhagem B/Victoria), sem casos de vírus da linhagem B/Yamagata registados desde março de 2020, refere a OMS.

As recomendações da OMS são utilizadas por agências reguladoras nacionais de vacinas e empresas farmacêuticas em todo o mundo para desenvolver, produzir e licenciar vacinas contra a gripe para a próxima temporada de gripe.

“Isso garante que as vacinas sejam compatíveis com os vírus que se espera que circulem, oferecendo a melhor proteção possível contra doenças graves e morte”, sublinha a OMS.