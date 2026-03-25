Portugal excede prazos para indemnizações decididas pelo Tribunal dos Direitos Humanos

Agência Lusa , AM
Há 3h e 7min
TEDH (AP)

Em 2025, o TEDH condenou o Estado português em indemnizações que superam os 209 mil euros

Portugal tinha no final de 2025 três decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) por cumprir, com o prazo de pagamento de indemnizações indicado pelo tribunal ultrapassado em mais de seis meses, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira.

O relatório anual referente a 2025 de acompanhamento da execução das decisões do TEDH pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa - o órgão com a responsabilidade de supervisão da efetividade das sentenças -, adianta que em 2025 Portugal pagou a totalidade das indemnizações a que foi condenado em 16 processos, mas o Comité aguardava confirmação de cumprimento de sentença em três casos, relativamente aos quais o prazo de cumprimento da decisão do TEDH já tinha sido ultrapassado em mais de seis meses.

No total, no final do ano passado havia 10 processos com pagamento de indemnização ainda por confirmar por Portugal, sendo que o relatório adianta ainda que dos pagamentos feitos em 2025, sete foram fora do prazo estipulado pelo tribunal.

Em 2025, o TEDH condenou o Estado português em indemnizações que superam os 209 mil euros.

Entre os principais casos relativos a Portugal analisados pelo Comité está o caso da prisão preventiva aplicada a um arguido inimputável por doença psiquiátrica, que esteve detido em condições desadequadas sem o tratamento apropriado, apesar de uma ordem judicial para ser transferido para uma instituição psiquiátrica e que já tinha sido referenciado no relatório passado.

O caso, um dos 33 encerrados em 2025, foi examinado pelo Comité de Ministros, que “assinalou positivamente” a estratégia nacional que “visou dar prioridade aos cuidados terapêuticos ao invés do encarceramento”, onde se inclui a nova lei de saúde mental de 2023, que alinha a legislação nacional com as normas internacionais, salientando ainda a inclusão dos cuidados médicos do sistema prisional sob a alçada do Serviço Nacional de Saúde.

O Comité de Ministros do Conselho da Europa recebeu 16 novos casos portugueses para supervisão de execução de sentenças, menos do que os 20 recebidos em 2024 e os 17 de 2023.

“Das novas violações [da Convenção Europeia dos Direitos do Homem] sancionadas pelo TEDH em 2025, a maioria dizia respeito a condições de detenção e liberdade de expressão”, segundo o relatório, que indica ainda que estas são também as infrações que mais pesam entre os 39 casos pendentes no final do ano passado.

Sobrelotação e condições deficientes de detenção, violações ao direito de liberdade de expressão com condenações e multas por difamação e a excessiva duração dos processos nas jurisdições cível e administrativa são as infrações que mais pesam nos casos pendentes.

Nas pendências, o relatório volta também a fazer referência a um processo relativo “à imposição contínua de um regime de detenção de alta segurança, com medidas restritivas, incluindo revistas corporais frequentes, sem demonstração de que permanece necessário”.

As 39 pendências registadas em 2025 comparam com 56 processos por concluir em 2024 e 48 em 2023.

Desses 39, cinco eram casos principais classificados como procedimentos urgentes e dois deles aguardavam desfecho há mais de cinco anos.

Entre 13 casos principais classificados como procedimentos regulares havia também oito à espera de conclusão há mais de cinco anos.

Os processos principais são aqueles identificados como trazendo questões novas perante o tribunal, ainda não abordadas anteriormente, reveladores de novos problemas, frequentemente estruturais ou sistémicos.

Já os chamados casos repetitivos são os que dizem respeito a questões já abordadas e que são frequentemente agrupados ao caso principal.

A classificação de procedimento urgente aplica-se aos casos em que são necessárias medidas individuais urgentes ou que revelam problemas estruturais relevantes.

No ano passado Portugal apresentou ao Comité de Ministros 10 planos de ação para cumprimento das decisões do tribunal, três relatórios de implementação e uma comunicação.

Temas: TEDH Europa Indemnizações

Europa

Primeira-ministra da Dinamarca demite-se horas depois de vencer as eleições

Há 41 min

Imigração, custo de vida e Gronelândia: governo da Dinamarca vence eleições mas por pouco

Há 3h e 4min

Em 2003 decidiu-se uma "loucura" nos Açores. Agora, Sánchez explica a Espanha e ao mundo porque não quer participar numa "guerra ilegal"

Há 3h e 18min

UCRÂNIA AO MINUTO | Hungria suspende todo o envio de gás para a Ucrânia

Hoje às 06:09
Mais Europa

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Há 3h e 41min

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Ontem às 07:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:12

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Ontem às 11:28

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Hoje às 07:00

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

Ontem às 22:05

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Ontem às 19:00

Aguiar-Branco pede inquérito a afirmações de deputada Isabel Moreira sobre "assassinato de Gisberta" após queixa de Hugo Soares

Ontem às 19:36

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Ontem às 06:05