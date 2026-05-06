Ted Turner (1938-2026): um breve perfil

Há 1h e 10min

Uma vida por onde passa Jane Fonda, mas também toda uma revolução do jornalismo

Apresentamos aqui um perfil do filantropo e ambientalista Ted Turner, fundador da CNN e da Turner Broadcasting System (TBS), que morreu esta quarta-feira, aos 87 anos.

Dados pessoais

Data de nascimento: 19 de novembro de 1938

Local de nascimento: Cincinnati, Ohio

Nome de nascimento: Robert Edward Turner III

Pai: Robert Edward Turner

Mãe: Florence (Rooney) Turner

Casamentos: Jane Fonda (1991-2001, divorciada); Jane (Smith) Turner (1964-1987, divorciada. Algumas fontes indicam 1988 como a data do divórcio); Judy (Nye) Turner (1960-início da década de 1960, divorciada).

Filhos: com Jane (Smith) Turner: Beau, Rhett, Jennie; Com Judy (Nye) Turner: Laura Lee e Robert Edward IV

Formação: Estudou na Universidade de Brown, de 1957 a 1960

Serviço Militar: Guarda Costeira dos EUA

Outros Factos

Venceu a America's Cup com o iate "Courageous" em 1977.

Recebeu dois prémios Emmy honorários.

Alcunhas: Boca do Sul, Ted Terrível, Capitão Escandaloso.

Afirmava que o seu segredo para o sucesso era "Deitar cedo, levantar-se cedo, trabalhar muito e fazer publicidade".

Um dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos.

Antigo proprietário dos Atlanta Braves e dos Atlanta Hawks.

Cronologia

Março de 1963 - Assume o negócio da família, a Turner Advertising Co., após o suicídio do seu pai.

1970 - Após reestruturar o negócio da família e renomeá-lo como Turner Communications Group, Turner adquire duas estações UHF independentes, em Atlanta e Charlotte, Carolina do Norte, e dá-lhes o nome de WTCG e WRET, em homenagem à sua empresa e a si próprio.

1976 - A TBS torna-se a primeira "superestação" do país, utilizando tecnologia via satélite para transmitir o seu sinal em todo o território nacional.

1 de junho de 1980 - Lança a CNN, a primeira cadeia de notícias por cabo 24 horas por dia.

1 de janeiro de 1982 - O CNN Headline News inicia as suas emissões.

Agosto de 1985 - Adquire a MGM-UA Entertainment, incluindo o seu espólio de milhares de filmes clássicos.

Setembro de 1985 - É lançada a CNNI.

1986 - Cria os Jogos da Boa Vontade. São realizados cinco vezes, até 2000.

3 de outubro de 1988 - É lançada a TNT.

1990 - Funda a Turner Foundation com a visão de preservar e conservar o ambiente em todo o mundo.

1991 - A revista Time nomeia Turner "Homem do Ano".

30 de agosto de 1992 - Recebe o Prémio do Governador na 44.ª edição dos Primetime Emmy Awards.

1 de outubro de 1992 - O Cartoon Network entra no ar pela primeira vez.

3 de outubro de 1992 - É introduzido no Hall of Fame da Academia de Artes e Ciências Televisivas.

Abril de 1994 - Lançamento do Turner Classic Movies (TCM).

Outubro de 1996 - Vende a Turner Broadcasting System, Inc. à Time Warner, Inc. por 7,34 mil milhões de dólares; torna-se vice-presidente.

1996-2001 - Membro do Conselho de Administração da Time Warner.

1996 - Compra o Rancho Vermejo Park, com 233 mil hectares, no Novo México, que se estende até ao Colorado. O rancho é considerado um dos maiores ranchos privados do país.

1997 - Promete doar mil milhões de dólares às Nações Unidas, a serem pagos em prestações ao longo dos próximos 10 anos.

17 de março de 1997 - Lançamento da CNN en Español.

1999 - Publicação do livro "Ted Turner Speaks: Insights from the World’s Greatest Maverick", escrito em co-autoria com Janet Lowe.

Janeiro de 2001 - Criação da Iniciativa de Ameaça Nuclear com o ex-senador Sam Nunn.

11 de janeiro de 2001 - Conclusão da fusão entre a AOL e a Time Warner, Inc.

2001-2003 - Vice-presidente do Conselho de Administração da AOL Time Warner, Inc.

2001-2006 - Membro do Conselho de Administração da AOL Time Warner Inc.

2002 - Lança a cadeia de restaurantes Ted’s Montana Grill com o sócio George McKerrow Jr.

30 de novembro de 2004 - Em reconhecimento dos 24 anos em que Turner foi proprietário da equipa da NBA, os Atlanta Hawks retiram a camisola número 17 em sua homenagem.

24 de Fevereiro de 2006 - Anuncia que não se recandidata ao Conselho de Administração da Time Warner. Recebe uma ovação no seu último dia, 19 de maio.

10 de janeiro de 2007 - Estabelece uma parceria com a Dome Tech Solar, sediada em New Jersey, para criar a DT Solar, uma empresa de energia renovável focada na energia solar. A empresa passa posteriormente a chamar-se Turner Renewable Energy (TRE).

10 de novembro de 2008 - É publicada a sua autobiografia, "Call Me Ted".

Agosto de 2010 - É nomeado um dos 40 multimilionários que se comprometeram a doar metade ou mais da sua fortuna para a caridade através da campanha "The Giving Pledge".

2015 - Turner faz o seu pagamento final às Nações Unidas e cumpre a promessa de doar mil milhões de dólares feita em 1997.

23 de agosto de 2016 - Turner transfere oficialmente (após vender) a propriedade do seu rancho de 17 mil hectares, o Bluestem Ranch, em Oklahoma, para a Nação Osage, liderada pelo chefe principal Geoffrey Standing Bear. Turner escreve uma carta à tribo afirmando: "Sei que estou a deixar o Bluestem em boas mãos e estou grato pela relação que conseguimos construir com a Nação Osage."

30 de setembro de 2018 - Turner revela que tem demência com corpos de Lewy numa entrevista para o programa "CBS Sunday Morning". 11 de abril de 2019 - Turner é homenageado na noite de abertura do TCM Classic Film Festival.

1 de julho de 2021 - Lança o Turner Institute of Ecoagriculture, Inc., uma organização sem fins lucrativos de investigação agrícola. Turner anuncia também a transferência da Fazenda McGinley, com quase 32 mil hectares, para a organização.

Março de 2022 - O Rancho Armendaris, propriedade de Turner, torna-se uma área permanentemente protegida após um acordo entre o governo federal e a New Mexico Land Conservancy. O rancho de 127 mil hectares alberga cerca de 500 espécies de vertebrados, aproximadamente 230 ovelhas-de-chifre-grande do deserto e quase um milhão de morcegos. O acordo será um dos maiores contratos de servidão ambiental do país.

13 de novembro de 2024 - A minissérie documental de seis partes "Call Me Ted" estreia no Max.

6 de janeiro de 2025 - Um porta-voz afirma que Turner está a recuperar de uma pneumonia e "está a sair-se bem na reabilitação".