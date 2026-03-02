Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pedem demissão do presidente do INEM

Catarina Guerreiro
Há 17 min
INEM

Para o sindicato, a situação tornou-se insustentável por existirem indícios de que "terão sido transmitidas à tutela informações incorretas sobre o estado de implementação dos protocolos de atuação clínica destes profissionais"

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) exige a demissão imediata do presidente do INEM, Luís Cabral, que acusam de ter retirado competências aos profissionais de saúde que operam as ambulâncias, pondo em causa a "qualidade e a rapidez dos cuidados de emergência prestados aos cidadãos". Para o sindicato, a situação tornou-se insustentável por existirem indícios de que "terão sido transmitidas à tutela informações incorretas sobre o estado de implementação dos protocolos de atuação clínica destes profissionais", explica Rui Lázaro, presidente do STEPH numa nota à comunicação social.

Em causa estão as declarações que a ministra da Saúde fez na semana passada no Parlamento, garantindo que os novos protocolos de atuação dos técnicos de emergência pré-hospitalar estavam já implementados. ""A situação que terá levado a Exma. Senhora Ministra da Saúde a afirmar publicamente que os mesmos se encontrariam integralmente implementados — o que, à luz do que hoje é conhecido, não corresponde à verdade", referem.

Os técnicos garantem que esses protocolos não só não foram postos em prática como foi mesmo diminuída a sua capacidade de ação.

"De acordo com os elementos conhecidos, não foi promovida a implementação dos protocolos de atuação clínica em falta", afirma o sindicato, acrescentando: "Em paralelo, foram retiradas competências aos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, apesar de essas competências terem sido previamente aprovadas pela Ordem dos Médicos".

Para o STEPH, "estes factos colocam em causa a credibilidade institucional e a confiança no funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica", e, por isso, considera que a tutela deve "apurar responsabilidades e retirar as devidas consequências políticas e administrativas".

"Um dirigente de um instituto público que presta informação incorreta à tutela não reúne condições para se manter em funções", defende.

De acordo com o sindicato, a implementação destes protocolos tinha sido acordada como Governo e por isso pedem uma reunião urgente a Ana Paula Martins. 

Temas: Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar STEPH INEM Luís Cabral

Saúde

