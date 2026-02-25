Teatro Maria Vitória em Lisboa com atividade suspensa após danos no edifício provocados pelas tempestades

Edifício do teatro "sofreu prejuízos significativos, nomeadamente ao nível do telhado", comprometendo as condições de segurança necessárias para a realização de espetáculos

O Teatro Maria Vitória, no Parque Mayer, em Lisboa, está com a atividade suspensa, após danos provocados pelas recentes intempéries, situação acompanhada pela Câmara Municipal na realização de obras, adiantou o vereador da Cultura.

"A Câmara Municipal de Lisboa está a acompanhar, desde a primeira hora, esta ocorrência", afirmou o vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS-PP), na reunião pública do executivo camarário, referindo que o município está a trabalhar com o Teatro Maria Vitória, envolvendo a área das Obras Municipais, para que "no menor curto espaço de tempo possível" se possam reabrir as portas deste espaço cultural no centro da cidade.

A situação do Teatro Maria Vitória, que celebrou 100 anos em 2022, foi trazida a público pelo BE através de um voto de solidariedade para com a direção deste espaço cultural, trabalhadores, artistas e público afetados pela suspensão da atividade, tendo o documento sido viabilizado por unanimidade.

De acordo com o voto do BE, o edifício do teatro "sofreu prejuízos significativos, nomeadamente ao nível do telhado", comprometendo as condições de segurança necessárias para a realização de espetáculos e para a permanência de público, artistas e equipas técnicas, pelo que "foi determinado o encerramento temporário do teatro, como medida responsável para salvaguardar a segurança de todos".

Além de expressar solidariedade, o voto reconhece "a relevância histórica, cultural e comunitária do Teatro Maria Vitória e o seu papel central no Parque Mayer e na vida cultural da cidade", e manifesta apoio institucional ao processo de recuperação do edifício, apelando a que as obras necessárias decorram "com a maior urgência e com pleno acompanhamento municipal".

O vereador da Cultura reforçou que se pretende que o Teatro Maria Vitória volte a funcionar em breve, "dentro daquilo que é o excelente trabalho" que tem desenvolvido na cidade de Lisboa.

Diogo Moura aproveitou ainda para falar da situação do Hot Clube de Portugal, o mais antigo clube de jazz de Portugal, lembrando que a Câmara cedeu, em 2024, um edifício na Praça da Alegria e, em 2025, fez a atribuição de um apoio financeiro para a realização de obras, no valor de cerca de 240 mil euros, e, "neste momento, estão a ser desenvolvidas obras estruturais quer de consolidação de paredes quer de cobertura", adiantando que o clube continua a manter a sua atividade noutros espaço, com o acompanhamento e apoio do município.

Nesta reunião, por proposta do presidente da Câmara, Carlos Moedas (PSD), e do vereador da Cultura, foi aprovada a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural ao fotógrafo e escritor António Homem Cardoso, "autor de mais de cem publicações", fotógrafo da Casa Real Portuguesa e que foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique em janeiro de 2023.

A proposta foi votada por voto secreto e acolheu os votos a favor dos 17 membros do executivo municipal, revelou o presidente da Câmara, referindo que a Medalha "será entregue brevemente" a António Homem Cardoso.

Com a abstenção do PCP, a Câmara aprovou uma proposta do vereador da Educação, Rodrigo Mello Gonçalves (IL), para a atribuição de um apoio financeiro à Top Talks - Associação Portuguesa de Oratória, no montante global de 6.840 euros, para a execução do projeto TOP - Torneio de Oratória Português entre janeiro e abril deste ano, suportar parte das despesas de cada um dos seis 'workshops', a semifinal do torneio e a grande competição final.

Teatro Maria Vitória em Lisboa com atividade suspensa após danos no edifício provocados pelas tempestades

