Diretor do São Luiz acumula Teatro do Bairro Alto e Anabela Valente vai dirigir Museu do Aljube

Agência Lusa , CM
Há 1h e 37min
Miguel Loureiro, diretor do Teatro São Luiz (Tiago Petinga/Lusa)

Não recondução de Francisco Frazão à frente do Teatro do Bairro Alto, anunciada pelo próprio esta semana, tem levado a múltiplas reações de lamento e condenação junto do setor

O diretor do Teatro Municipal São Luiz, Miguel Loureiro, vai acumular funções como diretor do Teatro do Bairro Alto, enquanto o Museu do Aljube vai ser dirigido por Anabela Valente, anunciou esta sexta-feira a empresa municipal de Cultura de Lisboa.

Em comunicado, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) revelou que “os restantes dirigentes dos equipamentos culturais serão reconduzidos nos respetivos nos cargos”.

No mesmo documento, a EGEAC refere que Anabela Valente, que assim substitui Rita Rato na direção do Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, estava destacada na EGEAC, depois de ter sido vogal do conselho de administração do Museu Nacional Ferroviário e anterior coordenadora do Gabinete de Estudos Olissiponenses.

Na direção do São Luiz desde 2023, Miguel Loureiro passa, assim, a dirigir também o Teatro do Bairro Alto (TBA), na sequência da não recondução de Francisco Frazão, anunciada pelo próprio esta semana e que tem levado a múltiplas reações de lamento e condenação junto do setor.

Ainda hoje, num artigo de opinião no jornal Público intitulado “Esta cidade ainda tem este teatro?”, o antigo diretor do Teatro Nacional D. Maria II Tiago Rodrigues escrevia que “a falta de respostas e explicações” sobre a saída de Frazão abria a porta “a uma interpretação gravíssima deste afastamento de Francisco Frazão: a de um saneamento político do diretor e de todo o projeto por pressão interna da extrema-direita no município”.

Contactado pela agência Lusa esta semana depois de o jornal Público ter avançado a notícia, Francisco Frazão, que assumia o cargo desde 2018, disse sentir-se “triste e desiludido”, mas “não surpreendido” com a saída daquele teatro, um dos 25 espaços culturais tutelados pela EGEAC, desde museus, galerias, cinemas e monumentos em Lisboa.

“É importante pensar que a EGEAC é um parceiro de boa-fé. As pessoas não se devem eternizar nos cargos, acho isso normal, mas eu gostaria de ficar mais dois ou três anos para encerrar um ciclo final”, expressou Francisco Frazão, que em 2018 foi escolhido por concurso para o cargo.

Já Rita Rato, num balanço do trabalho no Museu do Aljube, disse à Lusa sentir-se “muito satisfeita com o trabalho desenvolvido” ao longo dos seis anos de direção, num edifício que funcionou como prisão política durante 37 anos - de 1928 a 1965 - com celas coletivas e de isolamento, que ainda hoje se podem ver, no interior, como memória da repressão.

Em janeiro, profissionais da Cultura lançaram uma carta aberta contra uma deputada do Chega na Assembleia Municipal de Lisboa, que pediu “uma cultura de direita” e criticou a programação do TBA.

Na carta aberta, os subscritores manifestavam “preocupação e indignação” com a intervenção de Margarida Bentes Penedo na 6.ª reunião plenária da Assembleia Municipal de Lisboa, no dia 13 de janeiro, acusando-a de “censura da programação de um teatro municipal”.

Em causa estavam as declarações feitas pela deputada do Chega, que apreciou o programa do TBA como “cultura panfletária”.

Temas: Teatro do Bairro Alto Museu do Aljube Rita Rato EGEAC Miguel Loureiro

Teatro e Dança

Espectadores insultaram o ator, atiraram fruta e tentaram invadir o palco: a reação violenta do público de Berlim à peça "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas"

18 fev, 12:38

Morreu a atriz Glória de Matos

11 dez 2025, 18:28

"É impossível ficar impávido" diante disto: Amália voltou ao sítio onde se foi mostrar ao mundo inteiro

10 dez 2025, 12:47

Teatro Nacional D. Maria II volta ao Rossio no verão de 2026

4 dez 2025, 15:35
Mais Teatro e Dança

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Ontem às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Ontem às 21:10

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Ontem às 08:53

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Ontem às 22:13

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Ontem às 11:14

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Ontem às 08:41

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

11 mar, 05:57

Sete razões pelas quais Trump ainda não venceu a guerra com o Irão

Hoje às 09:09

Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Hoje às 09:39

"A Europa paga pela eletricidade quase o dobro do que se paga nos EUA e o triplo do que se paga na China. Isto é fatal"

Hoje às 07:00
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares desconfia de que "Trump nem saberá onde fica o Irão" e antecipa que assistiremos a um TACO

Hoje às 00:10