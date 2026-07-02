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Já casaram: Taylor Swift e Travis Kelce dão o nó em segredo antes da festa do ano

António Guimarães
Há 1h e 11min
Travis Kelce e Taylor Swift (Ashley Landis/AP)
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Nova Iorque está parada para o casamento das duas estrelas

Surpresa: Nova Iorque está a preparar-se para o casamento do ano, mas o nó já foi dado. De acordo com o New York Post, Taylor Swift e Travis Kelce já casaram, numa cerimónia que decorreu em privado.

Assim, a festa programada para o Madison Square Garden, em Nova Iorque, é apenas para celebrar a união.

O casal trocou os votos junto de “um pequeno grupo de entes queridos”, avança aquele meio de comunicação, que não esclarece onde ou quando a cerimónia ocorreu, ainda que haja confirmação de que um jato da cantora esteve em Nashville recentemente.

Apesar de o casamento já se ter oficialmente realizado, Taylor Swift e Travis Kelce têm tudo preparado para a grande noite, que se fará num dos mais míticos palcos dos Estados Unidos.

Segundo pessoas familiarizadas com o planeamento, está previsto começar um jantar de ensaio com cerca de 100 pessoas por volta das 18:00 locais (menos cinco horas do que em Portugal continental) desta quinta-feira. O grande dia está previsto para esta sexta-feira, com um cocktail seguido da cerimónia de casamento e depois uma receção.

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Alguns detalhes da festa

Embora tenha mantido os detalhes do seu casamento e da receção em segredo, Taylor Swift deixou escapar algumas informações importantes.

Durante uma participação no programa "The Graham Norton Show" em outubro de 2025, o apresentador perguntou se 2026 seria o ano do seu casamento, ao que Swift respondeu com uma brincadeira: "Ah, vais saber" - querendo dizer que receberia um convite.

Swift afirmou que planeava definitivamente evitar algo que considerava uma das partes mais difíceis.

"Sei que vai ser divertido planear, porque acho que os únicos casamentos stressantes são aqueles com poucos convidados e que ficam na dúvida se devem ou não comparecer", disse Swift. "E precisa de avaliar a sua relação com eles para ver se devem estar lá."

Parece que a artista cumpriu a sua promessa, dado que fontes disseram à CNN que são esperados cerca de mil convidados para a festa de casamento planeada para esta sexta-feira no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Nesse mesmo mês, enquanto promovia o seu então novo álbum "The Life of a Showgirl" na BBC Radio 1 com o seu amigo de longa data e apresentador Greg James, Taylor Swift mencionou casualmente como Travis Kelce trataria James quando o visse no seu casamento, dando a entender que ele estava convidado.

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E embora nenhuma atuação tenha sido oficialmente confirmada, Kelce disse no seu podcast "New Heights", em setembro de 2025, que ele e Swift são "pessoas que gostam de música ao vivo" em vez de um DJ na receção, e Swift deu a entender algumas semanas depois que um dos seus amigos músicos famosos poderia subir ao palco.

"É do género, 'Ed, se há um palco, sabes que vais estar nele'", disse Swift sobre o seu amigo Ed Sheeran durante uma entrevista na Hits Radio.

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Temas: Taylor Swift Travis Kelce Casamento Nova Iorque Madison Square Garden
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