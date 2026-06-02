Taylor Swift anuncia nova canção para o filme "Toy Story 5"

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 7min
O tema “I Knew It, I Knew You” é inspirado na personagem da cowgirl Jessie e marca o regresso da cantora ao estilo country

A cantora Taylor Swift é a autora da canção do novo "Toy Story 5", que chega aos cinemas mundiais no próximo dia 18.

Inspirada na jornada da irreverente cowgirl Jessie, iniciada no segundo filme da série, “I Knew It, I Knew You” marca também o regresso de Taylor Swift às suas raízes country.

A nova música, escrita e produzida por Taylor Swift e Jack Antonoff, ficará disponível em todas as plataformas de streaming e venda digital na próxima sexta-feira. 

O anúncio foi feito pela cantora nas redes sociais, após uma série de outdoors com as iniciais “TS", uma referência tanto a Toy Story como a Taylor Swift, que apareceram durante o fim de semana em Los Angeles, Chicago, Dallas, São Francisco, Toronto, Cidade do México e Londres. A campanha culminou com uma contagem decrescente no site de Taylor Swift, assim como em outdoors colocados em Nova Iorque e Los Angeles.

O novo "Toy Story" traz de volta ao grande ecrã Jessie, o astronauta Buzz Lightyear, o cowboy Woody e o resto dos brinquedos que, desta vez, se deparam com Lilypad, um novo tablet que chega com ideias pouco convencionais sobre o que é melhor para a criança Bonnie. 

O filme da Disney/Pixar é realizado por Andrew Stanton (o mesmo de  (“WALL-E”, “À Procura de Nemo”, “À Procura de Dory”) e correalizado por Kenna Harris (“Ciao Alberto”). A banda sonora original é composta, como habitualmente, por Randy Newman.

As pré-vendas da música já arrancaram no site oficial de Taylor Swift para três edições exclusivas em CD, que incluem a versão da canção presente no filme, uma versão acústica especial e uma versão especial ao piano, todas com interpretações vocais e produção únicas.

Os bilhetes para as sessões nos cinemas em Portugal também já estão à venda.

