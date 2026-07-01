Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce deverá acontecer esta semana numa das maiores arenas dos EUA

A muito aguardada celebração do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce deverá ter lugar no Madison Square Garden esta semana, disseram à CNN, na terça-feira, duas fontes familiarizadas com os planos.

As fontes descreveram planos para dois eventos na icónica arena situada em Midtown Manhattan. O primeiro evento, descrito como um "ensaio", está agendado para as 18h00 de quinta-feira e deverá contar com cerca de 100 convidados.

Uma celebração de casamento de maior dimensão, planeada para sexta-feira, incluirá o que as fontes descreveram como uma "festa de cocktails", com início ao final da tarde.

O evento deverá prolongar-se até às 04h00 de sábado, disseram as fontes. Cerca de 1.000 convidados são esperados.

O casamento de Swift com o tight end dos Kansas City Chiefs tem alimentado uma intensa especulação e cobertura mediática. O casal começou a namorar em 2023 e anunciou o noivado em agosto através de publicações conjuntas no Instagram.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, fez uma alusão à celebração numa conferência de imprensa realizada na terça-feira, antes de uma histórica vaga de calor prevista para atingir a cidade.

"Se por acaso estiverem a casar no MSG, vão ficar no interior e manter-se frescos, e penso que é um bom exemplo para dar à cidade em geral", afirmou.

A celebração terá lugar pouco antes do fim de semana do Dia da Independência dos Estados Unidos, que assinala o 250.º aniversário do país. E acontece numa altura em que a cidade também registou um afluxo de turistas devido ao Mundial, muitos dos quais estão a passar pela Penn Station, o enorme centro de transportes sob o Garden, para assistir aos jogos no MetLife Stadium, em Meadowlands. Está agendado um jogo em Nova Jérsia para domingo.

O Madison Square Garden, onde Swift atuou oito vezes ao longo da sua carreira de 20 anos, tem sido considerado por alguns um local invulgar para um casamento. Os interiores cinzentos e austeros da arena não evocam propriamente uma imagem de romance. Mas trata-se de um local quase impenetrável e seguro — uma qualidade que Swift, cujos fãs seguem todos os seus passos, poderá apreciar.

A própria arena tem uma capacidade de 19.500 pessoas para eventos privados, segundo o seu site.

Swift não seria a primeira estrela a casar-se ali: a lenda do funk Sly Stone casou com a atriz Kathy Silva no Garden em 1974 e, em 1980, teve lugar no recinto um casamento em massa de 4.000 paroquianos da Igreja da Unificação da Coreia.

O MSG é também o local onde, há apenas algumas semanas, os New York Knicks defrontaram os San Antonio Spurs — embora o decisivo quinto jogo, que garantiu à equipa o seu primeiro título da NBA em mais de meio século, tenha tido lugar em San Antonio. Swift assistiu ao Jogo 4 no MSG com uma T-shirt "Stevie Knicks".

Os fãs de Swift e os funcionários que trabalham no Garden e nas suas proximidades manifestaram incredulidade perante a possibilidade de a cantora realmente se casar ali, mesmo quando um rasto de indícios apontando para um casamento de grande dimensão na arena se foi acumulando lentamente.

Foi solicitado um pedido de autorização para realizar um evento nas imediações do Madison Square Garden por uma empresa de eventos conhecida por organizar casamentos, disseram anteriormente várias fontes municipais e das forças de segurança.

A autorização permitiria encerrar as ruas em redor do Madison Square Garden entre quinta-feira e sábado para um "evento" planeado, disse um responsável municipal.

Uma fonte familiarizada com os convites enviados no início desta primavera disse à CNN que os convidados do casamento foram informados de que o evento teria lugar em Nova Iorque no dia 3 de julho.

Alli Rosenbloom e Katherine Koretski, da CNN, contribuíram para este artigo.