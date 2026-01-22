Taylor Swift entra na batalha legal entre Blake Lively e Justin Baldoni

CNN , Lisa Respers France
Há 44 min
Taylor Swift, Justin Baldoni e Blake Lively

Taylor Swift surge no processo judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni, que envolve acusações de assédio, retaliação e controvérsias no set de filmagens, refletindo tensões em Hollywood

A mais recente ronda de drama judicial entre a atriz Blake Lively e o realizador de "Isto acaba aqui", Justin Baldoni, oferece uma visão impressionante da rede de apoio em que Lively se apoiou durante e após a produção do filme - incluindo uma das suas boas amigas, Taylor Swift.

De acordo com documentos agora tornados públicos, entregues na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan e obtidos pela CNN, Lively falou abertamente com amigos sobre os problemas que alegadamente viveu no set do filme de 2024, no qual contracenou com Baldoni.

Lively acusou Baldoni de assédio sexual e de coordenar um “plano” para “destruir” a sua reputação, segundo um processo movido contra ele e a sua produtora, a Wayfarer Studios.

Numa troca de mensagens com Swift, com quem mantém uma amizade de longa data, Lively referiu-se a Baldoni como o seu “realizador totó”, de acordo com o novo documento. Um ano depois, as duas mulheres voltaram a trocar mensagens sobre Baldoni, segundo o mesmo processo, desta vez antes de uma reportagem do New York Times que expôs publicamente o drama vivido no set.

“Acho que este tipo sabe que algo vem aí, porque já tirou o seu violino minúsculo”, escreveu Swift a Lively, juntamente com uma captura de ecrã de uma publicação da revista People no Instagram, que destacava comentários de Baldoni sobre ter ficado “sexualmente traumatizado” no passado, de acordo com os documentos judiciais. Swift comparou a situação entre Lively e Baldoni a “um filme de terror que ninguém sabe que está a acontecer”, mostram os documentos.

A CNN contactou a representante de Swift para obter um comentário.

“As novas provas agora divulgadas mostram que as preocupações da Sra. Lively e de outros foram documentadas em tempo real logo na primavera de 2023, e que a Wayfarer as entendeu como preocupações de ‘assédio sexual’”, afirmou Sigrid McCawley, membro da equipa jurídica de Lively, em declarações à CNN. “As provas também documentam como a Wayfarer se recusou a investigar e, em vez disso, tentou ‘enterrar’ a Sra. Lively e outros que falaram, através de retaliação”, acrescentou.

Questionado sobre a declaração de McCawley, Bryan Freedman, advogado de Baldoni e da Wayfarer, disse que “as provas não sustentam as alegações do ponto de vista legal. Uma simples leitura das trocas de mensagens agora divulgadas torna a verdade absolutamente clara. Continuamos confiantes no processo judicial e na limpeza do nome de todas as partes de Justin Baldoni”.

Depois de o New York Times ter publicado o artigo “‘We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine”, Baldoni avançou com um processo contra o jornal, alegando que a reportagem estava “repleta de imprecisões, deturpações e omissões” e que se baseava na “narrativa interesseira” de Lively.

A reportagem incluía conteúdos de uma queixa apresentada ao Departamento dos Direitos Civis, normalmente confidencial, que Lively tinha apresentado contra Baldoni em dezembro de 2024, acusando-o de assédio sexual e retaliação.

Lively avançou depois com um processo contra Baldoni. Baldoni respondeu com uma ação de 400 milhões de dólares contra Lively e o seu marido, a superestrela Ryan Reynolds, alegando difamação e que ambos “sequestraram” o seu filme e estavam a tentar “destruir” a sua carreira.

Um juiz rejeitou as ações de Baldoni contra Lively e Reynolds, bem como contra o New York Times, em junho de 2025.

Dois meses depois, o New York Times avançou com um processo contra a Wayfarer, numa tentativa de recuperar os custos legais.

Em dezembro de 2025, o processo de Lively contra Baldoni foi adiado de uma data de julgamento marcada para 9 de março para 18 de maio de 2026.

A presença de Taylor Swift neste caso surgiu pela primeira vez em maio de 2025, quando foi revelado que a cantora tinha sido intimada depois de trocas de mensagens reveladas incluírem o nome “Taylor” como parte do processo de Baldoni.

Baldoni tentou que Swift fosse ouvida em depoimento e pediu mais tempo para que isso acontecesse, mas um juiz decidiu contra esse pedido em setembro de 2025.

Swift e Lively são conhecidas por manterem uma amizade próxima, e nos documentos judiciais agora divulgados é feita referência à utilização da canção “My Tears Ricochet”, do álbum “Folklore” de Swift, no trailer de "Isto acaba aqui".

Lively realizou o videoclipe da canção “I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)” de Swift, e a atriz e o marido Reynolds socializavam frequentemente com a cantora e o agora noivo, o jogador da NFL Travis Kelce, incluindo a ida a jogos dos Kansas City Chiefs.

Em novembro de 2024, Reynolds confirmou que Swift é madrinha das três filhas que tem com Lively — James, Inez e Betty. O casal tem ainda um filho, Olin, nascido em 2023.

Swift não foi a única a alegadamente queixar-se de Baldoni, mostram os documentos agora tornados públicos.

Os documentos judiciais incluem ainda o que são descritas como mensagens da atriz Jenny Slate, de "Isto acaba aqui", que alegadamente escreveu numa delas que “esta foi uma rodagem realmente nojenta e perturbadora, e sou uma de muitas pessoas que sentem o mesmo”, referindo-se ao tempo passado no set.

A CNN contactou os representantes de Slate para obter um comentário.

Elizabeth Wagmeister, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

