Taxas Euribor sobem e a de 12 meses vai para máximo desde outubro de 2024

Agência Lusa , PP
Há 2h e 30min
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A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha

A taxa Euribor subiu esta sexta-feira a três, a seis e a 12 meses e no prazo mais longo para um máximo desde outubro de 2024, depois de o BCE ter mantido as taxas diretoras pela sexta reunião consecutiva.

Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,111%, continuou abaixo das taxas a seis (2,406%) e a 12 meses (2,658%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,406%, mais 0,080 pontos do que na quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou hoje, para 2,658%, mais 0,134 pontos do que na sessão anterior e um novo máximo desde outubro de 2024.

A Euribor a três meses também subiu hoje, ao ser fixada em 2,111%, mais 0,003 pontos.

Na quinta-feira, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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