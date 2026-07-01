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Taxas Euribor descem a três, seis e 12 meses

Agência Lusa , MCC
Há 41 min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)
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Com as alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,312%, continuou abaixo das taxas a seis (2,554%) e a 12 meses

 A Euribor desceu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses face a terça-feira.

Com as alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,312%, continuou abaixo das taxas a seis (2,554%) e a 12 meses (2,727%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou esta quarta-feira, ao ser fixada em 2,554%, menos 0,014 pontos do que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril, os últimos disponíveis, indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

No prazo a 12 meses, a taxa Euribor recuou esta quarta-feira para 2,727%, menos 0,001 pontos que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses recuou 0,012 pontos percentuais, para 2,312%.

Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

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Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em junho, a média mensal da Euribor subiu a três e a seis meses, tendo recuado a 12 meses.

A seis meses, a média subiu 0,060 pontos, para 2,596%, a três meses avançou 0,113 pontos, para 2,339%, enquanto a 12 meses recuou 0,006 pontos, para 2,798%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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