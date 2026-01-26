Taxas Euribor mantêm-se a três meses, caem a seis e sobem a 12 meses

Há 2h e 10min

Dados do Banco de Portugal referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável

As taxas Euribor mantiveram-se a três meses, desceram a seis e subiram a 12 meses em relação a sexta-feira.

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que se manteve em 2,038%, continuou abaixo das taxas a seis (2,156%) e a 12 meses (2,247%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu, ao ser fixada em 2,156%, menos 0,001 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou, para 2,247%, mais 0,004 pontos do que na sessão anterior.

Já a Euribor a três meses manteve-se, ao ser fixada de novo em 2,038%, o mesmo valor de sexta-feira.

Em relação à média mensal da Euribor de dezembro, esta voltou a subir a três, a seis e a 12 meses, mas de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses.

A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%.

Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes, em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 4 e 5 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.