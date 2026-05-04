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Analistas consultados pelo BCE preveem subida das taxas diretoras em junho

Agência Lusa , CM
Há 23 min
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (EPA/RONALD WITTEK)

A próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha

A maioria dos analistas de política monetária prevê que o Banco Central Europeu (BCE) aumentará em junho a taxa diretora sobre os depósitos bancários em um quarto de ponto percentual, para 2,25%.

O BCE informou esta segunda-feira que a maioria dos analistas que a entidade consulta regularmente sobre expectativas também estima um aumento da taxa de juro diretora sobre os depósitos em setembro, de 25 pontos base, para 2,50%.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

Os analistas preveem que o BCE manterá o preço do dinheiro em 2,50% até ao primeiro trimestre de 2027 e que o reduzirá no segundo trimestre desse exercício de forma moderada, para 2,25%, nível em que permanecerá até ao quarto trimestre de 2029.

O BCE realizou a pesquisa entre os dias 13 e 15 de abril passados, antes da reunião de política monetária de 29 e 30 de abril, na qual manteve a taxa diretora dos depósitos em 2% por unanimidade, mas debateu um aumento devido ao forte encarecimento da energia originado pela guerra no Irão, que intensificou os riscos de aceleração da inflação e os riscos de baixa para o crescimento.

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Além disso, os analistas preveem que a inflação se situará em 3% no segundo, terceiro e quarto trimestre de 2026, cairá para 2,7% no primeiro trimestre de 2027 e para 2% no segundo trimestre de 2027.

A inflação permanecerá em 2% a médio e longo prazo, segundo as previsões dos analistas, pelo que a partir do segundo trimestre do próximo ano voltará ao objetivo de estabilidade de preços do BCE.

Os analistas consultados pelo BCE preveem um crescimento de 0,1% no segundo trimestre deste ano, de 0,2% no terceiro e de 0,3% no quarto trimestre.

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