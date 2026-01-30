Taxas Euribor voltaram a cair, mas nem todos vão sentir uma descida na prestação a pagar ao banco em fevereiro

Há 1h e 44min

Quem tiver o seu crédito à habitação a ser revisto no próximo mês apenas sentirá uma descida na prestação se tiver o contrato indexado à Euribor 6 meses ou 12 meses. Os detentores de créditos indexados à Euribor 6 meses terão um aumento da prestação, ainda que ligeiro. Apesar destas oscilações, as taxas Euribor desceram em janeiro em todos os prazos, o que já não acontecia há cinco meses. Confira o seu caso

As taxas Euribor voltaram a descer em janeiro face ao mês anterior, algo que já não acontecia há cinco meses, desde agosto do ano passado. Ainda assim, a descida das taxas não se irá refletir na prestação a pagar ao banco em todos os contratos que sejam revistos no próximo mês: só quem tiver o contrato indexado à Euribor 3 meses ou à Euribor 12 meses é que beneficiará de uma descida da prestação, já no caso dos contratos indexados à Euribor 6 meses, apesar de em janeiro também se ter registado uma descida das taxas, a prestação a pagar ao banco vai aumentar, ainda que de forma ligeira.

Estas oscilações acontecem porque, na prática, para calcular a nova prestação de fevereiro, os bancos utilizam a média das taxas Euribor do mês anterior, neste caso as taxas de janeiro. Mas apesar de as Euribor terem descido mensalmente em todos os prazos, a comparação tem de ser feita com a taxa relevante no momento da última revisão. Por exemplo, no caso dos contratos indexados à Euribor 3 meses, as taxas relevantes a comparar são as de janeiro de 2026 com as que serviram de base à última revisão, neste caso, as taxas de outubro do ano passado. Neste caso também houve uma descida e, por isso, haverá uma descida da prestação.

Já no caso dos contratos indexados à Euribor 6 meses, apesar de também ter havido uma descida mensal, a taxa relevante a comparar é a de janeiro de 2026 com a de julho do ano passado, a que serviu de base à última revisão, e entre esses dois momentos houve uma subida da taxa de juro, decorrendo dessa subida uma maior prestação a pagar ao banco em fevereiro.

Em Portugal, recorde-se, mais de 90% dos contratos de crédito à habitação existentes utilizam taxas variáveis ou mistas e, dentro destas, 25% são contratos indexados à Euribor 3 meses. O indexante mais utilizado em Portugal é, no entanto, a Euribor 6 meses, com uma fatia de 38,5% dos contratos existentes. Já os contratos indexados à Euribor 12 meses representam 31,75% do total.

A descida das taxas Euribor em janeiro não deixa, ainda assim, de ser uma boa notícia para todos os detentores de contratos de crédito à habitação e inserem-se numa tendência de estabilização das taxas de juro ao longo do ano. O Banco de Portugal, por exemplo, no seu Boletim Económico de dezembro de 2025, previa que a a Euribor a 3 meses, em termos médios anuais, diminuísse de 2,2% em 2025 para 2,0% em 2026 e subisse posteriormente para 2,1% em 2027 e 2,3% em 2028 (tendo por base as expevtativas implícitas nos contratos de futuros).

Esta tendência, a confirmar-se, e a refletir-se também na Euribor 6 e 12 meses, teria um impacto nas prestações a pagar ao banco, mas seria sempre um impacto ligeiro, com as Euribor a manterem-se sempre próxima de 2% que é, também, onde se encontra a taxa de depósitos, a principal taxa de referência do Banco Central Europeu.

Independentemente do que vier a acontecer ao longo do ano, tomando como exemplo um empréstimo de 200 mil euros indexado à Euribor 6 meses, com um prazo de a 30 anos e com um spread (margem do banco) de 1%, em fevereiro verá a prestação a aumentar 7,82 euros, passando de uma prestação de 858,01 euros que pagou entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, para uma prestação de 865,83 euros. Já para um exemplo equivalente, mas num contrato indexado à Euribor 3 meses ou 12 meses, a descida na prestação será, respetivamente, de 60 cêntimos e de 28,27 euros.

Confira o seu caso:

Como vai evoluir a prestação da casa em fevereiro

Empréstimo a 30 anos com spread de 1% || Dados de janeiro até dia 29

EURIBOR 3 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 220,22 Maio 243,73 23,52 Agosto 258,12 14,39 Novembro 266,90 8,78 Fevereiro de 2024 265,62 -1,28 Maio 264,45 -1,18 Agosto 258,63 -5,81 Novembro 243,98 -14,65 Fevereiro de 2025 231,32 -12,66 Maio 219,33 -11,98 Agosto 212,64 -6,69 Novembro 213,85 1,21 Fevereiro de 2026 213,70 - 0,15

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 440,44 Maio 487,47 47,03 Agosto 516,24 28,77 Novembro 533,80 17,56 Fevereiro de 2024 531,25 -2,55 Maio 528,89 -2,35 Agosto 517,27 -11,62 Novembro 487,96 -29,31 Fevereiro de 2025 462,63 -25,33 Maio 438,67 -23,96 Agosto 425,29 -13,38 Novembro 427,70 2,42 Fevereiro de 2026 427,40 - 0,30

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 660,66 Maio 731,20 70,55 Agosto 774,36 43,16 Novembro 800,70 26,34 Fevereiro de 2024 796,87 -3,83 Maio 793,34 -3,53 Agosto 775,90 -17,43 Novembro 731,94 -43,96 Fevereiro de 2025 693,95 -37,99 Maio 658,00 -35,94 Agosto 637,93 -20,07 Novembro 641,55 3,62 Fevereiro de 2026 641,10 - 0,45

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 880,87 Maio 974,93 94,06 Agosto 1 032,48 57,55 Novembro 1 067,60 35,12 Fevereiro de 2024 1 062,49 -5,11 Maio 1 057,78 -4,71 Agosto 1 034,54 -23,25 Novembro 975,92 -58,62 Fevereiro de 2025 925,26 -50,66 Maio 877,33 -47,93 Agosto 850,57 -26,76 Novembro 855,40 4,83 Fevereiro de 2026 854,80 - 0,60

EURIBOR 6 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 234,63 Agosto 266,22 31,59 Fevereiro de 2024 264,74 -1,48 Agosto 257,53 -7,20 Fevereiro de 2025 229,02 -28,51 Agosto 214,50 -14,52 Fevereiro de 2026 216,46 1,96

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 469,27 Agosto 532,44 63,17 Fevereiro de 2024 529,47 -2,96 Agosto 515,07 -14,40 Fevereiro de 2025 458,05 -57,02 Agosto 429,00 -29,04 Fevereiro de 2026 432,92 3,91

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 703,90 Agosto 798,65 94,76 Fevereiro de 2024 794,21 -4,45 Agosto 772,60 -21,61 Fevereiro de 2025 687,07 -85,53 Agosto 643,51 -43,56 Fevereiro de 2026 649,37 5,87

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 938,53 Agosto 1 064,87 126,34 Fevereiro de 2024 1 058,94 -5,93 Agosto 1 030,14 -28,81 Fevereiro de 2025 916,09 -114,04 Agosto 858,01 -58,08 Fevereiro de 2026 865,83 7,82

EURIBOR 12 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 248,52 Fevereiro de 2024 256,39 7,86 Fevereiro de 2025 226,49 -29,90 Fevereiro de 2026 219,42 -7,07

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 497,05 Fevereiro de 2024 512,78 15,73 Fevereiro de 2025 452,97 -59,80 Fevereiro de 2026 438,84 -14,13

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 745,57 Fevereiro de 2024 769,16 23,59 Fevereiro de 2025 679,46 -89,70 Fevereiro de 2026 658,26 -21,20

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Fevereiro de 2023 994,09 Fevereiro de 2024 1 025,55 31,46 Fevereiro de 2025 905,95 -119,60 Fevereiro de 2026 877,68 -28,27

NOTA 1 | Como foram feitos os cálculos

Os cálculos partem do princípio de que há três anos o capital em dívida era de 50, 100, 150 ou 200 mil euros, consoante o exemplo, e que o prazo de pagamento era de 30 anos, com um spread de 1%. A partir desse ponto, a cada revisão do contrato, aplica-se a taxa de juro correspondente e diminui o montante em dívida e o prazo de pagamento do crédito.

NOTA 2 | O que são as taxas Euribor

Euribor é a abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. As taxas Euribor baseiam-se nas taxas de juro que um conjunto de bancos europeus está disposto a pagar para emprestar dinheiro uns aos outros. No cálculo, os 15% mais altos e mais baixos de todas as cotações recolhidas são eliminados. As restantes taxas são calculadas como média e arredondadas a três casas decimais. O valor das taxas Euribor é determinado e publicado diariamente. Existem cinco taxas Euribor diferentes, todas com diferentes maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses).