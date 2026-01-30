Taxas Euribor voltaram a cair, mas nem todos vão sentir uma descida na prestação a pagar ao banco em fevereiro

Quem tiver o seu crédito à habitação a ser revisto no próximo mês apenas sentirá uma descida na prestação se tiver o contrato indexado à Euribor 6 meses ou 12 meses. Os detentores de créditos indexados à Euribor 6 meses terão um aumento da prestação, ainda que ligeiro. Apesar destas oscilações, as taxas Euribor desceram em janeiro em todos os prazos, o que já não acontecia há cinco meses. Confira o seu caso
As taxas Euribor voltaram a descer em janeiro face ao mês anterior, algo que já não acontecia há cinco meses, desde agosto do ano passado. Ainda assim, a descida das taxas não se irá refletir na prestação a pagar ao banco em todos os contratos que sejam revistos no próximo mês: só quem tiver o contrato indexado à Euribor 3 meses ou à Euribor 12 meses é que beneficiará de uma descida da prestação, já no caso dos contratos indexados à Euribor 6 meses, apesar de em janeiro também se ter registado uma descida das taxas, a prestação a pagar ao banco vai aumentar, ainda que de forma ligeira.
Estas oscilações acontecem porque, na prática, para calcular a nova prestação de fevereiro, os bancos utilizam a média das taxas Euribor do mês anterior, neste caso as taxas de janeiro. Mas apesar de as Euribor terem descido mensalmente em todos os prazos, a comparação tem de ser feita com a taxa relevante no momento da última revisão. Por exemplo, no caso dos contratos indexados à Euribor 3 meses, as taxas relevantes a comparar são as de janeiro de 2026 com as que serviram de base à última revisão, neste caso, as taxas de outubro do ano passado. Neste caso também houve uma descida e, por isso, haverá uma descida da prestação.
Já no caso dos contratos indexados à Euribor 6 meses, apesar de também ter havido uma descida mensal, a taxa relevante a comparar é a de janeiro de 2026 com a de julho do ano passado, a que serviu de base à última revisão, e entre esses dois momentos houve uma subida da taxa de juro, decorrendo dessa subida uma maior prestação a pagar ao banco em fevereiro.
Em Portugal, recorde-se, mais de 90% dos contratos de crédito à habitação existentes utilizam taxas variáveis ou mistas e, dentro destas, 25% são contratos indexados à Euribor 3 meses. O indexante mais utilizado em Portugal é, no entanto, a Euribor 6 meses, com uma fatia de 38,5% dos contratos existentes. Já os contratos indexados à Euribor 12 meses representam 31,75% do total.
A descida das taxas Euribor em janeiro não deixa, ainda assim, de ser uma boa notícia para todos os detentores de contratos de crédito à habitação e inserem-se numa tendência de estabilização das taxas de juro ao longo do ano. O Banco de Portugal, por exemplo, no seu Boletim Económico de dezembro de 2025, previa que a a Euribor a 3 meses, em termos médios anuais, diminuísse de 2,2% em 2025 para 2,0% em 2026 e subisse posteriormente para 2,1% em 2027 e 2,3% em 2028 (tendo por base as expevtativas implícitas nos contratos de futuros).
Esta tendência, a confirmar-se, e a refletir-se também na Euribor 6 e 12 meses, teria um impacto nas prestações a pagar ao banco, mas seria sempre um impacto ligeiro, com as Euribor a manterem-se sempre próxima de 2% que é, também, onde se encontra a taxa de depósitos, a principal taxa de referência do Banco Central Europeu.
Independentemente do que vier a acontecer ao longo do ano, tomando como exemplo um empréstimo de 200 mil euros indexado à Euribor 6 meses, com um prazo de a 30 anos e com um spread (margem do banco) de 1%, em fevereiro verá a prestação a aumentar 7,82 euros, passando de uma prestação de 858,01 euros que pagou entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, para uma prestação de 865,83 euros. Já para um exemplo equivalente, mas num contrato indexado à Euribor 3 meses ou 12 meses, a descida na prestação será, respetivamente, de 60 cêntimos e de 28,27 euros.
Confira o seu caso:
Como vai evoluir a prestação da casa em fevereiro
Empréstimo a 30 anos com spread de 1% || Dados de janeiro até dia 29
EURIBOR 3 MESES
EURIBOR 6 MESES
|Empréstimo de 150 mil euros
|Pagava
|Evolução
|Fevereiro de 2023
|703,90
|Agosto
|798,65
|94,76
|Fevereiro de 2024
|794,21
|-4,45
|Agosto
|772,60
|-21,61
|Fevereiro de 2025
|687,07
|-85,53
|Agosto
|643,51
|-43,56
|Fevereiro de 2026
|649,37
|5,87
EURIBOR 12 MESES
NOTA 1 | Como foram feitos os cálculos
Os cálculos partem do princípio de que há três anos o capital em dívida era de 50, 100, 150 ou 200 mil euros, consoante o exemplo, e que o prazo de pagamento era de 30 anos, com um spread de 1%. A partir desse ponto, a cada revisão do contrato, aplica-se a taxa de juro correspondente e diminui o montante em dívida e o prazo de pagamento do crédito.
NOTA 2 | O que são as taxas Euribor
Euribor é a abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. As taxas Euribor baseiam-se nas taxas de juro que um conjunto de bancos europeus está disposto a pagar para emprestar dinheiro uns aos outros. No cálculo, os 15% mais altos e mais baixos de todas as cotações recolhidas são eliminados. As restantes taxas são calculadas como média e arredondadas a três casas decimais. O valor das taxas Euribor é determinado e publicado diariamente. Existem cinco taxas Euribor diferentes, todas com diferentes maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses).