Porto quer aumentar taxa turística para quatro euros já este ano para financiar gratuitidade dos transportes públicos

Há 48 min

Autarca quer transportes públicos grátis para todos os portuenses, medida que pode ser financiada com a subida da taxa turística de três para quatro euros

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, quer mesmo aumentar o valor da taxa turística de três para quatro euros para financiar uma medida prometida durante a campanha, a de garantir a todos os portugueses transportes públicos gratuitos já este ano.

"Nós pomos essa hipótese até por razões de posicionamento da própria cidade. Por exemplo, o aumento, e estou a falar só do valor do aumento, vai ser direcionado para uma medida que temos que é termos transportes públicos gratuitos para toda a gente na cidade do Porto, para todos os portuenses. É uma medida que vamos levar a efeito ainda durante este ano e que vai ser financiada com a taxa turística", explicou o presidente da Câmara Municipal do Porto, na CNN Summit - Portugal Tour, esta quarta-feira, na BTL.

O autarca detalha que o objetivo passa por fazer com que os moradores do município "sintam no seu dia a dia que há um benefício objetivo que o turismo está a trazer".

"Isso vai ser bom para os portuenses e julgo que vai ser bom também para a relação entre os portuenses e o turismo que me parece importante para haver um equilíbrio comunitário", argumentou.

Por sua vez, Carlos Moedas lembrou que aumentar a taxa turística na capital de dois para quatro euros fez com que os cofres municipais passassem a receber cerca de 80 milhões de euros em vez dos 38 milhões que recebia.

"A ideia em Lisboa passou por utilizar essa taxa turística na melhoria do espaço público, a melhoria das condições de vida, na cultura, no desenvolvimento, por exemplo, de mais museus, de mais espaços para os lisboetas", explicou Moedas, nomeando como exemplo o caso do Museu do Tesouro Real: "É um museu que existe com a taxa turística, ou seja, temos as nossas joias da coroa hoje, que estão ali visíveis para as pessoas, para os portugueses, para os estrangeiros, porque a taxa turística pagou isso."

Carlos Moedas realçou ainda que, neste momento, "o Turismo de Lisboa substituiu-se ao Estado e está a renovar 13 equipamentos únicos", como é o caso do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém.

O autarca aproveitou ainda o momento para assegurar que Lisboa vai manter a taxa turística nos quatro euros. Aos críticos do modelo, Moedas lembrou que Lisboa está apenas no 16.º lugar no ranking de taxas turísticas mais caras, ainda muito longe dos 18 euros por pernoita cobrados em Amesterdão, nos Países Baixos.

Os dois autarcas foram oradores da CNN Summit - Portugal Tour num painel em que se discutiu os impactos positivos e negativos nas duas maiores cidades do país, esta quarta-feira na FIL, onde decorre a BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market.