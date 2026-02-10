Taxa Euribor desce a três e a seis meses e sobe a 12 meses

Agência Lusa , AM
Há 1h e 8min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

Dados do Banco de Portugal referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável

 A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três e a seis meses e subiu a 12 meses em relação a segunda-feira.

Com as alterações desta terça-feira, a taxa a três meses, que recuou para 1,981%, continuou abaixo das taxas a seis (2,114%) e a 12 meses (2,227%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu hoje, ao ser fixada em 2,114%, menos 0,018 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou, para 2,227%, mais 0,008 pontos do que na sessão anterior.

Já a Euribor a três meses recuou hoje e, pela terceira vez desde 06 de novembro, situou-se em menos de 2%, ao ser fixada em 1,981%, menos 0,001 pontos do que na segunda-feira.

Na passada quinta-feira, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses. Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Temas: Taxa Euribor Crédito à Habitação

Imobiliário

