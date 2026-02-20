Taxa Euribor mantém-se a três meses e sobe a seis e a 12 meses

Agência Lusa , AM
Há 11 min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo

A taxa Euribor manteve-se esta sexta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira.

Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses, que se manteve em 2,024%, continuou abaixo das taxas a seis (2,141%) e a 12 meses (2,205%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,141%, mais 0,004 pontos do que na quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu hoje, para 2,205%, mais 0,007 pontos do que na sessão anterior.

Já a Euribor a três meses manteve-se hoje ao ser fixada de novo em 2,024%, o mesmo valor de quinta-feira.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses.

Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

