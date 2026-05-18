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Crédito da casa pode voltar a ficar mais caro após nova subida da Euribor

Agência Lusa , MSM
Há 32 min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

Taxa Euribor a seis meses, a mais usada nos créditos da casa em Portugal, voltou a subir e atingiu o valor mais alto desde janeiro

A taxa Euribor desceu esta segunda-feira, de novo, a três meses e subiu a seis e 12 meses, no prazo mais curto para um máximo desde janeiro de 2025.

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que baixou para 2,219%, continuou abaixo das taxas a seis (2,594%) e a 12 meses (2,830%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,594%, mais 0,032 pontos do que na sexta-feira e um novo máximo desde janeiro de 2025.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu hoje, para 2,830%, mais 0,015 pontos do que na sessão anterior.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou hoje, ao ser fixada em 2,219%, menos 0,013 pontos do que na sessão anterior e depois de ter subido na passada quarta-feira para um novo máximo desde abril de 2025 (2,283%).

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A média mensal da Euribor subiu nos três prazos em abril, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.

A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.

Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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