Taxa Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

Agência Lusa , MM
Há 42 min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

Um aumento que parece dar continuidade à média mensal de março, em que a Euribor subiu nos três prazos

A taxa Euribor subiu esta sexta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira.

Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses, que avançou para 2,198%, continuou abaixo das taxas a seis (2,453%) e a 12 meses (2,715%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu, ao ser fixada em 2,453%, mais 0,024 pontos do que na quinta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a fevereiro indicam que a Euribor a seis meses representava 39,18% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou hoje, para 2,715%, mais 0,035 pontos do que na sessão anterior.

A Euribor a três meses também subiu hoje, ao ser fixada em 2,198%, mais 0,048 pontos.

Em março, a média mensal da Euribor subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos dois mais longos.

A média mensal da Euribor em março avançou 0,098 pontos para 2,109% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor subiu 0,178 pontos para 2,322% e 0,344 pontos para 2,565%.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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