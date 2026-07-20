Taxa de juro no crédito à habitação sobe em junho após dois meses de queda

Agência Lusa , TFR
Há 23 min
Lisboa
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Em junho, a prestação média fixou-se em 411 euros, seis euros acima de maio e mais 17 euros do que em junho de 2025

A taxa de juro implícita para a totalidade dos contratos de crédito à habitação subiu para 3,101% em junho, invertendo da tendência de queda registada em abril e maio, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor registado em junho (3,101%) representa mais 3,6 pontos base do que os 3,065% de maio.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,820% em maio para 2,853% em junho.

Apenas para ‘aquisição de habitação’, o mais relevante do crédito à habitação, a taxa de juro do total dos contratos subiu para 3,094% e nos contratos dos últimos três meses aumentou para 2,845%.

Em junho, a prestação média fixou-se em 411 euros, seis euros acima de maio e mais 17 euros do que em junho de 2025. A proporção relativa a juros representou 49,1% da prestação média (202 euros) e o restante foi pagamento de juros (209 euros).

Já nos contratos dos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 23 euros em termos homólogos para 715 euros.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 608 euros para 78.865 euros.

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Nos contratos dos últimos três meses, o montante médio em dívida foi de 175.805 euros, menos 1.252 euros que em maio.

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Temas: Taxa de juro Crédito à habitação Instituto Nacional de Estatística Habitação

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