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Taxa de inflação da zona euro abranda para 2,8% em junho

Agência Lusa , MCC
Há 56 min
Dinheiro (Getty Images)
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Abrandamento deve-se à desaceleração do aumento dos preços da energia

A taxa de inflação anual da zona euro abrandou em junho para 2,8%, face a maio, após dois meses de subida, devido à desaceleração do aumento dos preços da energia, estima esta quarta-feira o Eurostat.

Segundo uma estimativa rápida do serviço de estatísticas da União Europeia, a taxa de inflação homóloga abrandou face aos 3,2% de maio, mas mantém-se acima da de 2,0% de junho de 2025.

Analisando os principais componentes da inflação na área do euro, prevê-se que a energia registe a taxa anual mais elevada em junho (8,7%, em comparação com 10,8% em maio), seguida dos serviços (3,2%, face a 3,5% em maio), alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (1,6%, em comparação com 1,9% em maio) e bens industriais não energéticos (0,9%, estável em relação a maio).

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Temas: Taxa de inflação Zona euro Eurostat União Europeia
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