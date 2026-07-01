Taxa de desemprego recua para 5,5% em maio

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Taxa fixou-se abaixo dos 5,7% de abril

A taxa de desemprego fixou-se em 5,5% em maio, abaixo dos 5,7% de abril e menos 0,7 pontos percentuais (p.p.) que no mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo INE.

Em maio, “a taxa de desemprego situou-se em 5,5%, valor inferior ao de abril de 2026 (0,2 p.p.), ao de fevereiro desse ano (0,5 p.p.) e ao de maio de 2025 (0,7 p.p.)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,4%, “valor inferior ao do mês anterior (0,3 p.p.), ao de três meses antes (0,5 p.p.) e ao do mesmo mês do ano anterior (1,0 p.p.)”.