Desemprego baixa para 5,7% em novembro e toca mínimo de 23 anos

Agência Lusa , AM
Ontem às 11:37
Emprego (Getty Images)

Taxa de desemprego alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002

A taxa de desemprego baixou para 5,7% em novembro de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em outubro e 0,9 pontos percentuais abaixo de novembro de 2024, segundo a estimativa provisória divulgada esta quarta-feira pelo INE.

Segundo as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego publicadas, a taxa de desemprego, estimada em 5,7%, alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002 (5,6%).

O INE reviu em baixa a taxa de desemprego do mês de outubro de 2025, dos inicialmente estimados 5,9% para 5,8%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao de setembro de 2025, em 0,1 pontos percentuais ao de julho do mesmo ano e em 0,8 pontos percentuais ao de outubro de 2024.

Com a melhoria no mercado de trabalho, a população desempregada recuou de 327,8 mil em outubro para 318,8 mil em novembro, o que representa uma diminuição face aos três períodos de comparação: mês anterior (9,0 mil; 2,7%), três meses antes (17,8 mil; 5,3%) e mesmo mês de 2024 (41,1 mil; 11,4%).

Temas: Taxa de desemprego INE Desemprego

Economia

Nunca se tinha consumido tanta eletricidade. Consumo de energia elétrica bate recorde na terça-feira

Ontem às 19:06

Autoridade dos Transportes diz que muitos terminais rodoviários não cumprem regras

Ontem às 12:52

Acesso ao subsídio de mobilidade só sem dívidas ao Fisco e Segurança Social

Ontem às 12:26

Governo apresentará nova proposta sobre prémio salarial em breve

Ontem às 12:08
Mais Economia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41