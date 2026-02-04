Taxa de desemprego baixa para mínimo desde 2011

Há 2h e 12min

A taxa de desemprego baixou para 6,0% em 2025, menos 0,4 pontos percentuais do que no ano anterior e o valor anual mais baixo desde 2011, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, em 2025, também a taxa de subutilização do trabalho se situou em mínimos de 14 anos, nos 10,2%, 0,8 pontos percentuais abaixo do ano anterior.

Já a taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi de 19,5%, menos 2,1 pontos percentuais do que no ano anterior, enquanto a proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 36,8%, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2024.

Em 2025, a média anual da população empregada foi de 5.275,3 mil pessoas e aumentou 3,2% (163,0 mil) em relação ao ano anterior.

A população desempregada, estimada em 337,1 mil pessoas, diminuiu 4,0% (14,0 mil) face a 2024.

5,8% no último trimestre de 2025

A taxa de desemprego foi de 5,8% no quarto trimestre de 2025, menos 0,9 pontos percentuais do que no trimestre homólogo e um valor idêntico ao do trimestre anterior.

Entre outubro e dezembro, a população desempregada, estimada em 326,3 mil pessoas, manteve-se praticamente inalterada em relação ao trimestre anterior e diminuiu 11,4% (42,0 mil) relativamente ao trimestre homólogo.

A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi estimada em 19,8%, tendo aumentado em relação ao trimestre anterior (1,0 pontos percentuais) e diminuído em comparação ao homólogo (2,0 pontos percentuais).

No quarto trimestre de 2025, a taxa de desemprego foi superior à média nacional (5,8%) na Península de Setúbal (8,0%) no Norte (6,0%) e no Alentejo (5,9%), igualou a média na Grande Lisboa e foi inferior no Algarve (5,3%) no Oeste e Vale do Tejo (5,2%), nas regiões autónomas dos Açores (5,1%) e da Madeira (4,9%) e no Centro (4,5%).

Em relação ao trimestre anterior, observaram-se acréscimos em cinco regiões, o maior dos quais na Península de Setúbal (1,1 pontos percentuais) e decréscimos em quatro regiões, destacando-se o da região Centro (0,6 pontos percentuais).

Na comparação homóloga, a taxa de desemprego aumentou em duas regiões, com o maior aumento na Península de Setúbal (0,3 pontos percentuais), e diminuiu nas restantes, com destaque para a redução na Grande Lisboa (1,6 pontos percentuais).

Já a subutilização do trabalho (que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis, e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego) abrangeu 571,2 mil pessoas no último trimestre de 2025, menos 0,5% (2,7 mil) face ao trimestre anterior e 8,7% abaixo (54,3 mil) do período homólogo.

A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 9,9%, igualou a do trimestre anterior e diminuiu 1,2 pontos percentuais em termos homólogos.

No quarto trimestre de 2025, 36,1% da população desempregada encontrava-se nesta condição há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração), valor superior em 0,2 pontos percentuais ao do trimestre precedente e inferior em 1,4 pontos percentuais ao do trimestre homólogo.

No que se refere à população inativa com 16 e mais anos, (3.730,1 mil) aumentou 0,7% (26,5 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 0,2% (7,2 mil) relativamente ao homólogo.

A taxa de inatividade da população com 16 ou mais anos situou-se em 39,7%, valor superior em 0,1 pontos percentuais ao do terceiro trimestre de 2025 e inferior em 0,7 pontos percentuais ao do quarto trimestre de 2024.

Quanto à população empregada (5.339,5 mil pessoas) aumentou 0,1% (7,4 mil) em relação ao trimestre anterior e 3,7% (190,7 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2024.

Segundo o INE, a proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi de 21,2% (1.129,4 mil pessoas), superior em 1,8 pontos percentuais à do terceiro trimestre de 2025 e em 0,7 pontos percentuais à do quarto trimestre de 2024.