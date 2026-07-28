Encontrada carapaça de tartaruga com mais de 15 milhões de anos

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 27min
Vestígios de tartaruga encontrados em Madrid (DR)
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Os especialistas vão transferir os restos mortais para o Museu Arqueológico Regional de Alcalá de Henares

Uma grande carapaça de tartaruga com mais de 15 milhões de anos foi encontrada em Madrid durante umas obras promovidas pela autarquia.

A descoberta foi feita durante obras de construção no Centro Integrado de Formação para a Segurança e Emergências (CIFSE) da Câmara Municipal de Madrid, no bairro de Latina, adiantaram na segunda-feira as autoridades locais.

A vice-presidente da Câmara de Madrid, Inma Sanz, acompanhada pela chefe de Obras e Equipamentos, Paloma García Romero, explicou no local do CIFSE que a construção do novo edifício de salas de aula "levou a uma descoberta semelhante à feita noutro projeto da câmara, o quartel de bombeiros do centro logístico de Atalayuela, onde foram encontrados os restos de um mamute".

"Neste estaleiro de obras, surgiu também uma descoberta muito surpreendente: a carapaça de uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, da época do Miocénico", relatou, citada pela agência Europa Press.

Os especialistas vão transferir os restos mortais para o Museu Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.

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Sanz não escondeu a sua surpresa, afirmando que "é absolutamente espantoso que tenha aparecido aqui uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, e a tal profundidade, a muitos metros de profundidade".

Pensa-se que os restos mortais são a carapaça de uma tartaruga gigante identificada como Titanochelon bolivari, datada do Miocénico Médio ao Miocénico Inferior, ou seja, com mais de 15 milhões de anos.

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Temas: Tartaruga Fóssil Madrid
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