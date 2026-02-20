Violou a lei: Supremo dos EUA declara tarifas de Trump ilegais

Há 1h e 31min

Apesar do conservadorismo que tem favorecido a Casa Branca, o coletivo de juízes entende que este tipo de decisões deve passar pelo Congresso primeiro

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu, esta sexta-feira, que o presidente Donald Trump violou a lei federal quando impôs unilateralmente tarifas generalizadas em todo o mundo, numa derrota surpreendente para a Casa Branca numa questão que tem sido central para a política externa e a agenda económica do presidente.

A decisão é, sem dúvida, a perda mais importante que a segunda administração Trump sofreu no conservador Supremo Tribunal, que no ano passado apoiou repetidamente o presidente numa série de decisões de emergência sobre imigração, despedimento de dirigentes de agências independentes e cortes profundos na despesa pública.

O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, escreveu a opinião da maioria e o tribunal concordou, por 6-3, que as tarifas excediam a lei.

“O presidente afirma ter o poder extraordinário de impor unilateralmente tarifas de montante, duração e âmbito ilimitados”, escreveu Roberts em nome do tribunal. “À luz da amplitude, da história e do contexto constitucional dessa autoridade reivindicada, ele deve identificar uma autorização clara do Congresso para exercê-la.”

A autoridade de emergência que Trump tentou invocar, disse o tribunal, “fica aquém”.

Os juízes Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch juntaram-se a Roberts e aos três juízes liberais na maioria. Os juízes Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh discordaram.

Na sua opinião, Roberts ignorou o argumento da administração de que o presidente tinha poderes para utilizar as tarifas para regular o comércio. Essa foi uma questão que surgiu durante os argumentos orais no ano passado, quando Trump sugeriu que tinha autoridade inerente para emitir as tarifas.

“Quando o Congresso concede o poder de impor tarifas, fá-lo de forma clara e com restrições cuidadosas ”, escreveu Roberts. “Não fez nada disso aqui”.

“Não reivindicamos nenhuma competência especial em questões de economia ou assuntos externos”, escreveu Roberts. "Reivindicamos apenas, como é nosso dever, o papel limitado que nos é atribuído pelo Artigo III da Constituição. Cumprindo esse papel, consideramos que a IEEPA não autoriza o presidente a impor tarifas".

Não há clareza sobre a devolução do dinheiro

A maioria de 6-3 não esclareceu a questão prática específica do que fazer com o dinheiro que a administração já arrecadou com as tarifas de Trump.

Até 14 de dezembro, o governo federal arrecadou 134 mil milhões de dólares em receitas provenientes das tarifas contestadas por mais de 301 mil importadores diferentes, de acordo com dados da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos, bem como com um pedido recente apresentado pela agência ao Tribunal de Comércio Internacional dos EUA.

Esta questão terá provavelmente de ser resolvida pelos tribunais inferiores.

Na sua dissidência, o juiz Brett Kavanaugh observou que o tribunal não disse “nada hoje sobre se, e se sim, como, o governo deve devolver os milhares de milhões de dólares que cobrou aos importadores”.

A questão dos reembolsos tem estado presente no caso, com funcionários da administração Trump a afirmarem que os potenciais reembolsos poderiam ter consequências devastadoras para a economia dos EUA.

“É provável que esse processo seja uma ‘confusão’”, escreveu Kavanaugh.

O caso mais importante para a economia dos EUA em anos

O caso foi o mais importante a envolver a economia americana a chegar ao Supremo Tribunal em anos, pondo em causa a legalidade das tarifas do “Dia da Libertação” de Trump, bem como os direitos aduaneiros que impôs às importações da China, do México e do Canadá. Em causa estão dezenas de milhares de milhões de dólares de receitas que o governo já arrecadou.

As chamadas tarifas “recíprocas” aumentaram os direitos aduaneiros até 50% para os principais parceiros comerciais, incluindo a Índia e o Brasil, e até 145% para a China em 2025.

Trump e os funcionários do Departamento de Justiça enquadraram a disputa em termos existenciais para o país, dizendo aos juízes que “com as tarifas, somos uma nação rica”, mas que sem elas, “somos uma nação pobre”. Um grupo de pequenas empresas que contestou os direitos alertou de forma semelhante que a posição de Trump representava uma “afirmação de poder de tirar o fôlego” para efetivamente cobrar um imposto sem supervisão do Congresso.

Trump baseou-se numa lei de emergência da década de 1970, a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional, ou IEEPA, para cobrar os direitos de importação em questão no caso. Essa lei permite que um presidente “regule ... a importação” durante emergências. A administração argumentou que a palavra inclui claramente o poder de impor tarifas, mas as empresas observaram que as palavras “tarifa” ou “direito” nunca aparecem na lei.

Isso levantou uma série de questões difíceis para o próprio Supremo Tribunal, que, em casos sucessivos que envolveram políticas controversas do presidente Joe Biden, decidiu que uma administração não pode tomar certas medidas executivas unilateralmente sem autorização explícita do Congresso. Isto é particularmente verdade, segundo o tribunal, quando as políticas envolvem questões políticas ou económicas “importantes”.

Em 2023, por exemplo, a maioria conservadora baseou-se na “doutrina das grandes questões” para bloquear o plano de perdão de empréstimos estudantis de Biden. Um ano antes, o tribunal impediu a exigência de vacinas e testes de Biden para 84 milhões de americanos, concluindo que o Congresso nunca deu explicitamente ao governo o poder de exigir essas medidas durante a pandemia de covid-19. Até mesmo alguns conservadores disseram que a mesma lógica deveria ser aplicada quando se tratasse das tarifas de Trump.

Trump apresentou vários contra-argumentos, nomeadamente o facto de as tarifas implicarem assuntos externos, em que os tribunais têm tradicionalmente remetido para o poder executivo.

O presidente tem outras autoridades - mais estabelecidas - para impor tarifas sem a contribuição do Congresso. Mas cada uma dessas autoridades tem condições, como prazos, que tornariam mais difícil para Trump prosseguir a sua estratégia de aumentar e depois diminuir as barreiras como tática de negociação.

Outra disposição da lei, por exemplo, permite claramente a um presidente aumentar os direitos aduaneiros - mas apenas até 15% durante um máximo de 150 dias. Uma outra autoridade confere ao Presidente o poder de impor tarifas mais elevadas por razões de segurança nacional. Esta autorização só pode ser utilizada para setores específicos e requer uma investigação por parte do Departamento do Comércio.

Todos os tribunais inferiores que analisaram as tarifas de emergência de Trump consideraram que estas violavam a lei federal, embora por razões diferentes. Num caso, liderado por um importador de vinho com sede em Nova Iorque chamado V.O.S. Selections, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA concluiu em maio que a IEEPA não autorizava os direitos de emergência de Trump. Essa decisão foi confirmada meses mais tarde por um tribunal de recurso em Washington, DC.

Num caso separado, uma empresa de brinquedos educativos sediada no Illinois, a Learning Resources, intentou uma ação num tribunal distrital federal em Washington, que também decidiu contra Trump. O caso chegou rapidamente ao Supremo Tribunal, ultrapassando o Circuito de Washington.

Em ambos os casos, os tribunais suspenderam temporariamente as suas decisões, permitindo que a administração continuasse a cobrar as tarifas enquanto decorriam os recursos.

Durante as alegações orais no Supremo Tribunal, a 5 de novembro, os três juízes liberais do tribunal pareceram estar preparados para ficar do lado das empresas. Vários membros da supermaioria conservadora do tribunal deram sinais contraditórios quanto à sua decisão final, tendo Roberts e a juíza Amy Coney Barrett colocado questões difíceis tanto às empresas como à administração Trump.

Uma questão importante que pairava sobre os argumentos era se todas as empresas teriam direito a reembolsos de pagamentos de tarifas se os juízes decidissem contra o uso de poderes de emergência pela administração Trump para impor tarifas.

O processo foi apresentado em resposta a um grupo de importadores, incluindo a Costco, que solicitou uma injunção preliminar para impedir o CBP de finalizar os seus pagamentos de tarifas, um processo formalmente conhecido como liquidação. Os importadores argumentaram que era imperativo que os seus pagamentos não fossem liquidados para obterem reembolsos no futuro. No entanto, o seu pedido de injunção preliminar foi recusado.

O juiz de três painéis explicou que o seu veredito era apoiado pela promessa da administração de reembolsar os pagamentos da tarifa IEEPA, se fosse caso disso, mesmo que as entradas fossem liquidadas. No entanto, a administração declarou que seria provavelmente um processo laborioso.