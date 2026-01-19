Trump tem tarifas, a Europa tem uma "bazuca comercial". Este impasse na Gronelândia pode ficar feio. E depressa

Há 53 min

Analistas lembram que "a Europa continua dependente dos EUA em muitos aspetos", tanto do ponto de vista económico como de segurança

As últimas ameaças de tarifas do presidente Donald Trump sobre a Gronelândia e as potenciais medidas de retaliação da Europa podem resultar em preços de importação para os Estados Unidos significativamente mais altos, enfraquecendo ambas as economias.

Nenhum dos lados parece estar a brincar. Numa escalada extraordinária da sua perseguição à Gronelândia, Trump anunciou, no sábado, que vai impor tarifas de 10% a partir de 1 de fevereiro sobre produtos provenientes da Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido. As tarifas podem aumentar para 25% se não for alcançado um acordo até 1 de junho.

A ameaça de Trump deu origem a uma reunião de emergência dos representantes dos países europeus no domingo e o Presidente francês Emmanuel Macron terá pedido à União Europeia para ativar o chamado Instrumento Anticoerção, popularmente conhecido como “bazuca comercial”. A “bazuca comercial” pode bloquear parte do acesso dos EUA aos mercados da UE ou impor controlos às exportações, entre uma lista mais ampla de medidas de retaliação potenciais.

Esta defesa comercial foi originalmente concebida para países como a China, e não para aliados como os EUA, observou Erica York, vice-presidente de política fiscal federal na Tax Foundation.

O bloco europeu também poderá considerar a imposição de 93 mil milhões de euros em tarifas retaliatórias previamente anunciadas contra os Estados Unidos, que foram adiadas quando a UE e os EUA alcançaram uma trégua comercial provisória em julho do ano passado, de acordo com a Reuters.

“Pelo menos a julgar pelas primeiras reações, alguns líderes europeus estão dispostos a jogar pesado”, diz Carsten Brzeski, responsável global de macroeconomia do ING, numa nota enviada aos clientes no domingo. “Para as empresas, os acontecimentos do fim de semana significam outro período de incerteza em torno de investimentos na e exportações para os EUA.”

Essa incerteza empresarial levou muitas empresas norte-americanas a suspender contratações em 2025, enquanto procuravam clarificação durante a sequência sem precedentes de ações tarifárias de Trump, ora aplicadas ora suspensas.

Brzeski prevê que o aumento das tarifas reduza o Produto Interno Bruto europeu em um quarto de ponto percentual este ano.

“A Europa continua dependente dos EUA em muitos aspetos, tanto do ponto de vista económico como de segurança”, observa.

Infligindo um golpe económico a ambas as economias

A utilização da “bazuca comercial”, que pode suspender licenças de empresas norte-americanas ou tributar serviços dos EUA, poderia levar meses a implementar, alertou Dan Hamilton, investigador sénior não residente na Brookings Institution.

“As últimas ameaças de Trump arriscam destruir os acordos comerciais que os EUA celebraram com o Reino Unido e a UE no verão passado, e a tensionar ainda mais as relações com os aliados mais próximos da América”, diz.

A UE implementou o seu acordo comercial com a administração Trump no verão passado, mas ainda não assinou oficialmente o pacto. Embora alguns líderes, incluindo o chanceler alemão Friedrich Merz, tenham apoiado o acordo por evitar uma escalada significativa de tarifas em ambos os lados, muitos líderes europeus criticaram-no quando foi anunciado, e o último ataque de Trump põe o acordo em dúvida.

Manfred Weber, do Parlamento Europeu, disse no X que “dadas as ameaças de Donald Trump sobre a Gronelândia, a aprovação não é possível nesta fase” para um acordo comercial EU-EUA.

“Estas ações representam realmente o fim da credibilidade dos compromissos americanos. Isso terá efeitos negativos na economia mundial”, afirma Steven Durlauf, professor da Harris School of Public Policy da Universidade de Chicago.

Em 2024, os Estados Unidos negociaram 236 mil milhões de dólares em bens com a Alemanha, segundo o US Census Bureau, além de 147,7 mil milhões com o Reino Unido, 122,27 mil milhões com os Países Baixos, 103 mil milhões com a França e dezenas de mil milhões de dólares com a Suécia, Noruega e Finlândia.

Trump poderá ter deixado uma abertura

As tarifas de Trump são direcionadas apenas a alguns países-membros e não a toda a União Europeia. Assim, os oito países poderiam redirecionar o comércio dentro do bloco de livre comércio da UE para evitar essas tarifas.

“Não há fronteira entre Espanha, Itália, Alemanha e França. Qualquer um pode enviar mercadorias através de outro país com bastante facilidade se tentarmos taxar estados individuais”, alerta Joseph Foudy, professor da NYU Stern School of Business.

Deixando a América para trás

Uma tarifa imediata de 10% não abalará a economia tanto quanto os efeitos de longo prazo de uma relação tensa com os maiores parceiros comerciais da América.

A incerteza sobre se Trump irá intensificar as suas ameaças tarifárias ou recuar antes de impor novas taxas pode fazer com que parceiros comerciais evitem negociar com os EUA a longo prazo.

“A incerteza é o inimigo do crescimento”, diz Steven Durlauf, da Universidade de Chicago. O especialista acrescenta que as decisões sem precedentes de Trump “tornam as coisas algo irreversíveis”, à medida que os aliados perdem confiança, mesmo após a tomada de posse de uma nova administração.

Estas tarifas também podem ser anuladas pelo aguardado julgamento da Suprema Corte sobre o uso de poderes de emergência por Trump.

Os maiores parceiros comerciais da América estão a reforçar ativamente as suas relações comerciais com outras nações. O Canadá celebrou na semana passada uma “parceria estratégica” com a China, incluindo a redução de tarifas e a venda de veículos elétricos chineses. A UE anunciou que fechou um acordo com o Mercosul, culminando 25 anos de negociações comerciais.

“Nas ações para tentar adquirir a Gronelândia, podemos paradoxalmente estar a afastar os nossos aliados mais importantes. O custo desta política é que está, na verdade, a encorajar os próprios inimigos de que nos preocupamos”, diz Joseph Foudy.

O professor da NYU Stern School of Business acrescenta que a política enfraqueceria a competitividade das exportações norte-americanas e as empresas poderão adiar decisões de investimento por causa à incerteza tarifária.

“O verdadeiro custo dos conflitos tarifários - porque as taxas parecem mudar quase diariamente - são as fábricas que nunca foram construídas apenas porque as empresas não estão suficientemente seguras”, conclui.