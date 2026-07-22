Brasil quer corrigir "injustiça" dos EUA sobre tarifas sem a política de "olho por olho"

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O novo aumento de tarifas de 25% dos EUA a produtos brasileiros começa esta quarta-feira

O vice-presidente Brasileiro, Geraldo Alckmin, voltou a negar que o Brasil responderá com retaliação os Estados Unidos e afirmou que a política do «olho por olho» deixará «os dois países cegos».

O novo aumento de tarifas de 25% dos EUA a produtos brasileiros, com uma lista de exceções, passa a valer a partir desta quarta-feira.

Ao longo de terça-feira, o vice-presidente brasileiro, com ministros receberam vários empresários, industriais e representantes de entidades que serão diretamente impactadas pela sobretaxa.

De forma geral, eles argumentaram às autoridades brasileiras para que Brasília não aplique a Lei da Reciprocidade, e que o país insista no diálogo e diplomacia com os EUA.

Após a reunião na terça-feira, durante conferência de imprensa, Geraldo Alckmin voltou a repetir que «no momento adequado» o Governo brasileiro irá aplicar a lei da reciprocidade, e «do que depender do Brasil, negociação sempre para buscar resolver essas questões".

"Foi aprovada uma lei [pelo Congresso Nacional], a lei da reciprocidade, por unanimidade. É um processo que tem um conjunto de etapas, passando por audiências públicas, enfim», citou.

Na sequência, fez uma inferência, sem citar nomes, a uma frase de Mahatma Gandhi.

«A ideia não é retaliação. Diz que olho por olho, o que pode acontecer? Os dois ficarem cegos. Nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso, temos instrumentos para fazê-lo», completou.

Na semana passada, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, em inglês) confirmou a aplicação da nova tarifa aos produtos brasileiros, por entender que o Brasil tem adota práticas comerciais "desleais" às empresas norte-americanas, e cita, por exemplo, o Pix.

O Pix é um sistema de pagamento eletrónico e transferência instantânea criado pelo Banco Central do Brasil, que permite enviar e receber dinheiro em até 10 segundos, 24 horas por dia, todos os dias do ano

O Governo brasileiro chegou a classificar a medida como um "marco lastimável" na relação bilateral a decisão de Washington de aplicar a tarifa, e anunciou que acionaria a Lei de Reciprocidade contra os norte-americanos.

Segundo o governo brasileiro, 18% das exportações brasileiras para os EUA serão atingidas, o que corresponde a 7,2 mil milhões de dólares (6,28 mil milhões de euros na cotação atual), a partir de estimativas dos dados consolidados de 2025.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) lançará, em agosto, um plano de diversificação económica, em parceria com 57 entidades da agropecuária e da indústria, para apoiar empresas brasileiras afetadas na procura de novos mercados.

O plano terá um orçamento de 130 milhões de reais (22,2 milhões de euros), destinado, entre outras medidas, à inteligência de mercado, à vinda de compradores internacionais ao Brasil e à formação para empresas.