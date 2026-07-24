Brasil é o grande perdedor da reforma das tarifas de Trump. Países europeus saem a ganhar

CNN Portugal , PF
Há 24 min
tarifas trump
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A reforma de Donald Trump entrou em vigor esta sexta-feira, o mesmo dia em que a tarifa global temporária de 10% expirou. Mais de 80 países ficam sujeitos agora a tarifas de 10% a 12,5%

O Brasil e a China emergem como os maiores perdedores da reforma das tarifas anunciada esta quinta-feira por Donald Trump, cerca de cinco meses após o Supremo Tribunal dos EUA ter declarado ilegal a imposição unilateral de tarifas contra a maioria dos países do globo.

Segundo uma análise da Global Trade Alert, um organismo independente de monitorização do comércio mundial, as tarifas médias reais aplicadas sobre as importações brasileiras sobem de 11% para 17,7%. No caso da China, a percentagem sobe de 25,9% para 27,2%. Outros países da América Latina e da Ásia, como Chile, Colômbia, Coreia do Sul e Japão também viram as tarifas médias subir, mas mais ligeiramente.

Em sentido contrário, uma boa parte dos países europeus vê as tarifas médias cair, ainda que pouco. A tarifa média real cobrada às importações de Itália passou de 11% para 9,4%, enquanto a da Alemanha desceu de 10,8% para 10,3%. Na mesma direção, a do Reino Unido foi de 7,3% para 6,9% e a de Espanha de 10,7% para 9,5%.

A reforma de Donald Trump entrou em vigor esta sexta-feira, o mesmo dia em que a tarifa global temporária de 10% expirou. Mais de 80 países ficam sujeitos agora a tarifas de 10% a 12,5%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre os países sujeitos às tarifas de 10% estão México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Suíça, Reino Unido e os Estados da União Europeia. De acordo com o Representante dos EUA para o Comércio, Jamieson Greer, estes países veem ser aplicada a taxa mais reduzida pois "assumiram o compromisso de adotar e aplicar efetivamente proibições à importação de produtos resultantes de trabalho forçado".

Outros países ficaram sujeitos à taxa de 12,5% por "não adotarem uma proibição da importação de produtos resultantes de trabalho forçado". Neste lote estão o Brasil, China, Japão e Austrália.

As novas tarifas são aplicadas à luz da secção 301 do Trade Act de 1974 que, de acordo com o jornal The Guardian, “permite ao presidente impor tarifas caso o representante comercial dos EUA tenha realizado as investigações necessárias e encontrado provas suficientes de práticas laborais desleais que afetem o comércio americano”.

O recurso a este instrumento legal enquadra-se no esforço de Donald Trump para prosseguir a aplicação de tarifas sem necessitar de aprovação do Congresso.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As novas tarifas surgiram dias após Donald Trump ter imposto taxas de 50% sobre a maioria dos bens importados do Canadá e de 25% sobre produtos brasileiros.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Tarifas Donald Trump Trump Taxas Direitos aduaneiros
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Brasil é o grande perdedor da reforma das tarifas de Trump. Países europeus saem a ganhar

Há 24 min
06:18

"Creio que nesta altura já não havia uma grande preparação da economia para voltar a ter o petróleo acima dos 100 dólares"

Ontem às 22:34
06:13

"Seria estranho para os mercados que houvesse uma mexida nos juros hoje". Mas não se poderá dizer o mesmo em setembro

Ontem às 13:57
05:13

Há "dois riscos" para novas subidas das taxas de juro. E o petróleo não é o pior

Ontem às 13:56
Mais Economia

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Hoje às 07:00

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

Há 3h e 58min

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasóleo dispara uma vez mais

Hoje às 09:12

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20