Trump lança novas tarifas contra dezenas de países

CNN , Elisabeth Buchwald
Há 29 min
Um navio porta-contentores chega ao porto de Oakland a 1 de agosto de 2025, em Oakland, Califórnia (Justin Sullivan/Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O timing coincide com o fim da tarifa quase indiscriminada de 10% imposta por Trump no início deste ano, após a derrota no caso do Supremo Tribunal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu encontrar outras formas de taxar os produtos estrangeiros depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado as suas tarifas mais agressivas no início deste ano. Esta quinta-feira, o seu governo apresentou a solução alternativa mais recente.

Às 00:01 desta sexta-feira nos Estados Unidos, quando o sol já estiver quase a levantar-se em Portugal, dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos, da Europa à China e à Índia, enfrentarão novas tarifas de 10% a 12,5% sobre as mercadorias enviadas para os Estados Unidos, de acordo com um comunicado do gabinete do Representante Comercial dos EUA. As mercadorias dos 60 parceiros comerciais afetados representam 99,4% das importações americanas, afirmou o Representante do Comércio dos EUA.

O timing coincide com o fim da tarifa quase indiscriminada de 10% imposta por Trump no início deste ano, após a derrota no caso do Supremo Tribunal.

"O presidente não permitirá que a sua política comercial e os seus objetivos gerais sejam prejudicados simplesmente porque uma ferramenta pode ser limitada por um tribunal ou algo do género", disseram altos funcionários da Casa Branca aos jornalistas esta quinta-feira, numa teleconferência para antecipar as medidas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A medida mais recente surge após uma investigação de meses conduzida pelo Representante do Comércio dos EUA sobre a alegada utilização de trabalho forçado na produção de bens exportados para os EUA e a incapacidade de vários países em lidar com esta prática.

As novas taxas aplicam-se às importações provenientes de países que fornecem praticamente tudo o que os Estados Unidos compram ao estrangeiro. Diversas importações, incluindo petróleo e gás, bem como produtos que não podem ser obtidos internamente, receberam isenções, disseram as autoridades governamentais.

O calendário de implementação teve como objetivo “evitar a complexidade” que adviria da sobreposição das novas taxas às tarifas já existentes de 10%, afirmaram responsáveis ​​governamentais, que acrescentaram que os líderes empresariais têm procurado mais continuidade e previsibilidade em relação às tarifas.

Isto representa uma mudança drástica em relação a há um ano, quando as empresas estavam no meio do turbilhão de tarifas intermitentes de Trump. “Ouvimos alto e em bom som: as pessoas querem saber qual a taxa das tarifas que vão pagar”, disse a autoridade governamental.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“A verdadeira mensagem que todos precisam de reter é que o presidente utilizará sempre as ferramentas à sua disposição para atingir os seus objetivos de política comercial.”

Alguns países qualificaram-se para uma taxa mais baixa de 10% em vez da taxa de 12,5% após terem adotado medidas destinadas a combater o alegado trabalho forçado. Mas as autoridades governamentais disseram não estar convencidas de que os países afetados eliminem a prática em breve e estão preparados para manter as taxas mais elevadas em vigor.

Para a maioria dos americanos, é pouco provável que a mudança se traduza imediatamente em preços mais elevados, uma vez que preserva em grande parte as taxas que os importadores já pagavam.

Isto pode mudar nas próximas semanas e meses, no entanto.

Existem várias outras investigações em curso que se baseiam na mesma lei comercial, a Secção 301 da Lei do Comércio de 1974, que está a ser utilizada para implementar as novas taxas. Uma delas centra-se nas alegações de que os principais parceiros comerciais - incluindo a China, o México e a União Europeia - estão a contribuir para a sobrecapacidade de produção global.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os especialistas em comércio consideram as tarifas da Secção 301 uma opção juridicamente mais duradoura, uma vez que já resistiram a contestações judiciais anteriores, ao contrário da autoridade de emergência utilizada por Trump em abril passado para o seu regime tarifário mais amplo do "Dia da Libertação". Podem também permanecer em vigor indefinidamente.

O governo está a explorar outras formas de aumentar os impostos fronteiriços. No início desta semana, a Casa Branca anunciou uma tarifa de 50% sobre certos produtos canadianos, que entrará em vigor no próximo mês, com base numa disposição nunca antes utilizada da Lei do Comércio Smoot-Hawley.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Tarifas Comércio EUA Estados Unidos Donald Trump
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Trump lança novas tarifas contra dezenas de países

Há 29 min
00:36

Homem-Aranha salva homem em cadeira de rodas em pleno trânsito (sim, leu bem)

Há 1h e 30min
05:04

"Donald Trump não parece muito preocupado com o impacto eleitoral"

Há 2h e 1min

Acordo nuclear entre EUA e Arábia Saudita estava fechado. No dia a seguir, Trump lembrou-se de uma nova exigência

Hoje às 16:34
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Hoje às 12:06

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Hoje às 14:48

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Hoje às 09:00

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Há 3h e 41min

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Hoje às 17:43

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Hoje às 12:20