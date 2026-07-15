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EUA confirmam "tarifaço" ao governo brasileiro e sinalizam novas exceções

CNN Brasil , Daniel Rittner
Há 1h e 21min
Donald Trump
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Chefe do USTR dá negociações por encerradas e avisa que já levou recomendação final para Donald Trump

O chefe do USTR (Escritório do Representante Comercial da Casa Branca), Jamieson Greer, disse a interlocutores do governo Lula que já levou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a recomendação final de um novo "tarifaço" sobre produtos brasileiros, mas sinalizou um aumento da lista de exceções.

Na última reunião entre os dois países, realizada esta terça-feira, Greer deu as negociações por encerradas e reclamou da falta de empenho por parte do Brasil, segundo relatos feitos à CNN.

Conforme esses relatos, os argumentos de Greer foram imediatamente rebatidos por autoridades como o ministro Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e pelos embaixadores Mauricio Lyrio (um dos principais negociadores do Itamaraty) e Audo Faleiro (assessor internacional da Presidência da República).

Os responsáveis enfatizaram a falta de argumentos técnicos dos Estados Unidos para subsidiar a investigação no âmbito da Secção 301, como as acusações sobre aumento do desmatamento no Brasil, quando os números referentes à Amazónia indicam o contrário.

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As autoridades brasileiras lembraram ainda que, quando colocaram na mesa a possibilidade de reduzir as tarifas de importação sobre etanol em troca de mais acesso ao açúcar no mercado americano, o USTR descartou qualquer chance de isso ocorrer.

Greer disse, segundo duas fontes ouvidas pela CNN, que não haverá uma "lista dinâmica" de exceções às novas tarifas.

Isso foi entendido como um aviso de que, diferentemente das alíquotas aplicadas em 2025, não haverá aumentos graduais da lista de produtos isentos.

O chefe do USTR, no entanto, afirmou ter "tomado nota" dos argumentos apresentados pelo setor privado e pelo governo brasileiro sobre uma ampliação das exceções já na divulgação do "tarifaço".

Na última reunião, os auxiliares presidenciais enfatizaram o perfil de boa parte do comércio bilateral, com subsidiárias de empresas americanas exportando peças e partes "made in Brazil" para suas matrizes nos Estados Unidos.

A tese teria sido bem aceita pelo USTR, gerando forte expectativa no governo Lula de que mais produtos industrializados possam escapar da taxação.

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Hoje o "tarifaço" atingiria 21% das exportações brasileiras para os Estados Unidos (em valores). Há otimismo em reduzir esse impacto.

No fim do encontro virtual, Greer demonstrou disposição em manter o canal aberto para tratativas com o governo brasileiro. Ouviu, antes do término, a seguinte frase das autoridades brasileiras: "Nós estamos aqui".

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