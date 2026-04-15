Gastos em horas extras e tarefeiros somam 745 milhões de euros só num ano

Catarina Guerreiro
Há 48 min

Hospitais de Coimbra e São José, em Lisboa, são os campeões a pagar horas extra. Já o Algarve e o Oeste foram as ULS que mais dinheiro gastaram com tarefeiros

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os gastos do Serviço Nacional de Saúde com tarefeiros e horas extras não param de aumentar. Só em 2025, dos cofres do Estado saíram mais de 745 milhões de euros para pagar horas extras e prestação de serviços aos chamados tarefeiros.

Em 2025, o valor total pago pelos hospitais aos profissionais que trabalham à tarefa atingiu mesmo mais de 266 milhões. Deste total pago aos tarefeiros, 249 milhões foram para médicos, 10 milhões para enfermeiros e 6,6 milhões para outro tipo de profissionais, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) a que a CNN Portugal teve acesso.

Os valores gastos pelo SNS com tarefeiros têm crescido de ano para ano. Só nos últimos dois anos, o aumento dos gastos com estes profissionais cresceu 30%. Ou seja, apesar de em setembro de 2025 a ministra da Saúde ter assumido que os gastos com clínicos contratados à tarefa eram elevados e ter prometido regulamentar todo o setor, a despesa continua a aumentar. Só no que diz respeito aos médicos, em 2023, os hospitais gastaram 191 milhões com tarefeiros, tendo o valor subido para 212 milhões em 2024 e para 250 milhões em 2025.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O estabelecimento que mais gastou com tarefeiros foi a Unidade Local de Saúde do Algarve, tal como tinha noticiado a CNN Portugal. Durante o ano de 2025, esta unidade de saúde pagou mais de 21,5 milhões de euros aos médicos tarefeiros. Em segundo lugar surge a Unidade Local de Saúde do Oeste, com gastos superiores a 14, 6 milhões de euros. Entre os campeões no recurso aos tarefeiros está também a Unidade Local de Saúde de Médio Tejo, que teve despesas superiores a 13 milhões de euros.

Ao mesmo tempo que aumentaram as despesas com os tarefeiros, cresceram também os gastos para pagar aos profissionais do quadro pelas horas extra feitas.

Ao todo, em 2025 foram realizadas mais de 18 milhões de horas fora do horário de trabalho. E para isso foram gastos 478,7 milhões nesta rubrica, mais do que em 2024 e 2023, anos em que os valores pagos em horas extraordinárias se situaram nos 465,4 milhões de euros e 464,5, milhões de euros, respetivamente.

Os médicos receberam 268 milhões de euros e os enfermeiros 129 milhões de euros. Os restantes 81 milhões foram pagos a outros funcionários hospitalares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre os médicos, foi na Unidade Local de Saúde de Coimbra que maior verba se pagou. Ao todo, foram gastos em horas extra mais de 26,8 milhões de euros em apenas 12 meses. Logo depois encontra-se a Unidade Local de saúde de São José, em Lisboa, onde, em 2025, as horas extra valeram aos médicos mais de 20 milhões. O Algarve volta a estar no pódio dos gastos, com pagamentos superiores a 15 milhões de euros em horas extraordinárias.

Temas: Tarefeiros Horas extra ULS Algarve ULS São José ULS Oeste
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Ameaçou estafeta com arma de fogo, estrangulou-o e roubou-o em Leiria

Há 16 min
02:53

Bom tempo veio para ficar: temperaturas vão chegar aos 30ºC na próxima semana

Há 17 min

PSP apanha dois suspeitos em flagrante com caixa registadora após assalto a confeitaria no Porto 

Há 45 min

Gastos em horas extras e tarefeiros somam 745 milhões de euros só num ano

Há 48 min
Mais País

Mais Lidas

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ontem às 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Ontem às 07:00

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2009

Ontem às 23:57

Universidades russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Ontem às 12:19

Euromilhões: esta é a chave que vale 115 milhões

Ontem às 20:26

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Ontem às 13:30

PODCAST | Fúria Épica

Há 2h e 48min

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

13 abr, 18:17

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Ontem às 12:19

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Ontem às 00:32