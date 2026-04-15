Gastos em horas extras e tarefeiros somam 745 milhões de euros só num ano

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Hospitais de Coimbra e São José, em Lisboa, são os campeões a pagar horas extra. Já o Algarve e o Oeste foram as ULS que mais dinheiro gastaram com tarefeiros

Os gastos do Serviço Nacional de Saúde com tarefeiros e horas extras não param de aumentar. Só em 2025, dos cofres do Estado saíram mais de 745 milhões de euros para pagar horas extras e prestação de serviços aos chamados tarefeiros.

Em 2025, o valor total pago pelos hospitais aos profissionais que trabalham à tarefa atingiu mesmo mais de 266 milhões. Deste total pago aos tarefeiros, 249 milhões foram para médicos, 10 milhões para enfermeiros e 6,6 milhões para outro tipo de profissionais, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) a que a CNN Portugal teve acesso.

Os valores gastos pelo SNS com tarefeiros têm crescido de ano para ano. Só nos últimos dois anos, o aumento dos gastos com estes profissionais cresceu 30%. Ou seja, apesar de em setembro de 2025 a ministra da Saúde ter assumido que os gastos com clínicos contratados à tarefa eram elevados e ter prometido regulamentar todo o setor, a despesa continua a aumentar. Só no que diz respeito aos médicos, em 2023, os hospitais gastaram 191 milhões com tarefeiros, tendo o valor subido para 212 milhões em 2024 e para 250 milhões em 2025.

O estabelecimento que mais gastou com tarefeiros foi a Unidade Local de Saúde do Algarve, tal como tinha noticiado a CNN Portugal. Durante o ano de 2025, esta unidade de saúde pagou mais de 21,5 milhões de euros aos médicos tarefeiros. Em segundo lugar surge a Unidade Local de Saúde do Oeste, com gastos superiores a 14, 6 milhões de euros. Entre os campeões no recurso aos tarefeiros está também a Unidade Local de Saúde de Médio Tejo, que teve despesas superiores a 13 milhões de euros.

Ao mesmo tempo que aumentaram as despesas com os tarefeiros, cresceram também os gastos para pagar aos profissionais do quadro pelas horas extra feitas.

Ao todo, em 2025 foram realizadas mais de 18 milhões de horas fora do horário de trabalho. E para isso foram gastos 478,7 milhões nesta rubrica, mais do que em 2024 e 2023, anos em que os valores pagos em horas extraordinárias se situaram nos 465,4 milhões de euros e 464,5, milhões de euros, respetivamente.

Os médicos receberam 268 milhões de euros e os enfermeiros 129 milhões de euros. Os restantes 81 milhões foram pagos a outros funcionários hospitalares.

Entre os médicos, foi na Unidade Local de Saúde de Coimbra que maior verba se pagou. Ao todo, foram gastos em horas extra mais de 26,8 milhões de euros em apenas 12 meses. Logo depois encontra-se a Unidade Local de saúde de São José, em Lisboa, onde, em 2025, as horas extra valeram aos médicos mais de 20 milhões. O Algarve volta a estar no pódio dos gastos, com pagamentos superiores a 15 milhões de euros em horas extraordinárias.