Venda da TAP. Air France-KLM garante que conflito no Médio Oriente não altera, para já, valor da oferta

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Presidente executivo do grupo franco-neerlandês, Benjamin Smith, sublinha que, "nesta altura", a pressão da crise energética ainda não obrigou à revisão da sua oferta

A Air France-KLM garante que o conflito no Médio Oriente não altera, para já, o valor da oferta que pretende apresentar pela TAP, apesar da pressão nos custos do combustível.

A garantia foi deixada esta quinta-feira pelo presidente executivo do grupo franco-neerlandês, Benjamin Smith, durante uma conferência telefónica com jornalistas sobre os resultados do primeiro trimestre.

Questionado sobre se a guerra e a crise energética poderiam levar a Air France-KLM a rever a oferta pela companhia aérea portuguesa, nomeadamente em termos de valor, o gestor respondeu: “Nesta altura, não.”

O setor da aviação atravessa um período de forte pressão, marcado pelo aumento dos custos do combustível devido ao conflito no Médio Oriente, por atrasos na entrega de aeronaves e pela incerteza geopolítica.