Privatização da TAP entra em nova fase com Air France-KLM e Lufthansa

2 abr, 19:43

Parpública confirma que recebeu duas propostas não vinculativas pela privatização da TAP

A privatização da TAP entra numa nova fase, com apenas duas propostas não vinculativas, depois de a IAG ter ficado de fora do processo, prosseguindo na corrida os grupos Air France-KLM e Lufthansa, informou esta quinta-feira a Parpública.

Em comunicado, a Parpública confirmou que recebeu duas propostas não vinculativas pela privatização da TAP, “apresentadas pelos interessados convidados a fazê-lo após a conclusão da primeira etapa da referida operação”, detalhando que as ofertas foram submetidas pela Air France-KLM e Lufthansa.

Estes dois grupos de aviação europeus já tinham formalizado a entrega das propostas e, pelo contrário, a IAG confirmado a saída do processo.

A decisão da dona da Iberia e da British Airways de não avançar com uma oferta foi justificada pelo grupo como uma prioridade a outras oportunidades de crescimento existentes no grupo, e à necessidade de um caminho para a maioria do capital, que não se enquadra na proposta portuguesa de venda de participação minoritária.

O caderno de encargos prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, com 5% reservado aos trabalhadores, ficando qualquer participação não subscrita sujeita ao direito de preferência do futuro comprador.