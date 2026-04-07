Governo diz que litígio da Azul "caberá ao Estado" e garante que privatização da TAP não será afetada

Agência Lusa , BCE
Há 47 min
TAP

A Azul avançou com um processo judicial contra a TAP, reclamando cerca de 189 milhões de euros, no Juízo Central Cível de Lisboa. Pinto Luz diz que litígio “caberá ao Estado” português e não será transferido para os futuros compradores

O ministro das Infraestruturas afirmou esta terça-feira que o litígio judicial da companhia aérea brasileira Azul contra a TAP, no valor de cerca de 189 milhões de euros, “caberá ao Estado” português e não será transferido para os futuros compradores.

Miguel Pinto Luz, que falava na Assembleia da República, destacou que a disputa com a Azul, que remonta a 2024 e envolve um processo de recuperação judicial nos EUA, não é um obstáculo para os potenciais investidores e a privatização da TAP seguirá normalmente, com os interessados a estarem informados sobre a situação.

Apesar de o processo decorrer paralelamente à privatização de até 4,9% da companhia, com propostas não vinculativas da Air France-KLM e Lufthansa, o ministro sublinhou que não há qualquer impacto operacional e que a companhia continua a funcionar como a “TAP boa”, independentemente do desfecho judicial.

A Azul reclama o pagamento de 189 milhões de euros, referentes a um empréstimo convertido pela antiga TAP SGPS, atualmente SIAVILO, que não foi reembolsado. Em causa está um empréstimo obrigacionista de 90 milhões de euros realizado em 2016, quando David Neeleman era acionista de ambas as empresas.

Nesse seguimento, em março, a Azul avançou com um processo judicial contra a TAP, reclamando cerca de 189 milhões de euros, no Juízo Central Cível de Lisboa.

Segundo informações avançadas pelo Observador e confirmadas por outros órgãos, a dívida inclui juros acumulados desde o empréstimo original, elevando o valor reclamado para cerca de 188,985 milhões de euros.

O caderno de encargos da privatização prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, com 5% reservado aos trabalhadores, ficando qualquer participação não subscrita sujeita ao direito de preferência do futuro comprador.

Temas: TAP Privatização da TAP Venda da TAP Azul Miguel Pinto Luz

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