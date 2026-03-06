Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

Agência Lusa , PF
Há 1h e 21min
TAP (imagem Getty)

"Os passageiros seguirão viagem logo que possível noutro voo da companhia", referiu fonte da companhia

Um voo da TAP que partiu esta sexta-feira de Lisboa com destino a Miami, nos Estados Unidos, divergiu para Ponta Delgada, devido a um caso de odores ('fumes', em inglês) a bordo, adiantou à Lusa fonte da companhia área.

De acordo com o site do Aeroporto de Lisboa da ANA, o voo TP225 partiu às 17:50.

O Flight Radar, página especializada rastreia voos em todo o mundo, indica que o voo divergiu para Ponta Delgada e aterrou pelas 20:04 (19:04 nos Açores). A informação foi avançada pelo jornal Correio da Manhã.

Fonte da TAP indicou à Lusa que o voo com origem em Lisboa e destino a Miami divergiu para Ponta Delgada devido a um caso de odores a bordo, acrescentando que a aterragem decorreu sem incidentes.

"Os passageiros seguirão viagem logo que possível noutro voo da companhia", referiu a mesma fonte.

De acordo com uma nota da TAP divulgada no ano passado, situações relacionadas com a qualidade do ar da cabina (Cabin Air Quality, CAQ), onde se englobam odores/fumes/smokes, são "eventos que têm desde há muitos anos merecido a atenção global por parte dos operadores e fabricantes da indústria de aviação comercial".

Estas ocorrências com cheiros intensos ou desagradáveis a bordo pode dever-se a odores no sistema de ventilação (líquido anticongelante, falha elétrica ou na ventilação, óleo de motor ou combustível, entre outros) ou itens na cabine/cockpit (bagagem de mão, produtos de limpeza, desinfetantes ou produtos de desinsetização).

"A maioria dos odores identificados a bordo como sendo estranhos ou pouco habituais, não estão necessariamente associados a substâncias que provoquem o aparecimento de reações fisiológicas", sublinhava a TAP na mesma informação.

