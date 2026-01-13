TAP vai investir 20 milhões de euros em novo hub de manutenção no Porto

Há 3h e 31min

'Hub' vai criar cerca de 200 postos de trabalho

A TAP vai construir um 'hub' de manutenção no aeroporto do Porto, num investimento de cerca de 20 milhões de euros, que irá criar cerca de 200 postos de trabalho, anunciou esta terça-feira o presidente executivo da transportadora.

Segundo Luís Rodrigues, este investimento vai aumentar "a autonomia" da TAP nesta matéria, com a companhia a apontar, assim, "menos externalizações".

"O 'hub' de manutenção é um ativo fundamental para nós", disse o o presidente executivo (CEO), acrescentando que a companhia o vai "construir nos próximos dois anos, logo o processo administrativo esteja completo".

Luís Rodrigues indicou que "tem capacidade para dois aviões da família Airbus 320 ou similares", permitindo à empresa ter "uma autonomia estratégica fundamental".

"Temos aqui [com o projeto] uma eficiência de custos, não só pelo nosso posicionamento, mas também pela superior capacidade que temos de fazer esse trabalho", disse.

Luís Rodrigues destacou ainda que serão criados cerca de 200 postos de trabalho, "180 a somar aos cerca de 20 que já cá temos no Norte", libertando ainda "espaço em Lisboa".

Por sua vez, Carlos Oliveira, presidente do Conselho de Administração da TAP, deu ainda conta de um reforço de rotas no aeroporto Francisco Sá Carneiro, já este ano.

"A partir de julho, vamos, a partir do Porto, ter voos para a Terceira, para Cabo Verde, destino Praia. E também, no próximo inverno, vamos já reforçar o Porto-Boston, que deixa de ser uma rota sazonal para se transformar numa rota para todo o período", indicou.

Segundo o gestor será ainda lançada a ligação Porto-Telavive, com quatro frequências semanais, indicou.

"Naquilo que diz respeito ao plano estratégico para os próximos três anos da TAP, este prevê também que aumentemos, até 2028, novos destinos intercontinentais a partir do Porto, diretos", seja para o Brasil, essencialmente, e para os Estados Unidos, explicou.