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TAP acorda venda do ‘handling’ à Menzies

Agência Lusa , PF
Há 2h e 15min
TAP (imagem Getty)

A conclusão da operação depende do cumprimento de autorizações regulatórias

A TAP acordou a venda da sua participação de 49,9% na SPdH – Serviços Portugueses de Handling (assistência em terra) à Menzies, antiga Groundforce, foi hoje anunciado.

“A TAP informa que celebrou com a Menzies e com a SPdH os contratos relativos à alienação à Menzies da totalidade da participação detida pela TAP no capital social da SPdH (49,9%) e à continuidade da prestação de serviços de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal/Porto Santo”, anunciou, em comunicado.

A conclusão da operação depende do cumprimento de autorizações regulatórias.

A transportadora disse que a celebração dos contratos em causa permite-lhe concretizar a operação de desinvestimento e reforçar o foco da companhia no seu negócio de aviação, em linha com os compromissos assumidos com a Comissão Europeia, que aprovou o seu plano de reestruturação.

O comunicado, que não precisa o valor da operação, adiantou que estes contratos permitem ainda assegurar estabilidade e previsibilidade na prestação dos serviços de ‘handling’ à TAP, “independentemente do resultado final do concurso para a atribuição das licenças de assistência em escala nas categorias três, quatro e cinco nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro”.

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