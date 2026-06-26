TAP conclui emissão de dívida de 350 milhões de euros com juro de 4,750%

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A companhia aérea precisou que as obrigações foram emitidas a um preço de 99,44951%, depois de a operação ter sido aumentada em 50 milhões de euros face ao montante inicialmente previsto

A TAP anunciou esta sexta-feira a conclusão da emissão de dívida de 350 milhões de euros, através de obrigações seniores com juro de 4,750% e vencimento em 2031.

Em comunicado, a companhia aérea precisou que as obrigações foram emitidas a um preço de 99,44951%, depois de a operação ter sido aumentada em 50 milhões de euros face ao montante inicialmente previsto.

O diretor financeiro da TAP, Renato Inácio, citado no mesmo documento, afirmou que o sucesso da transação demonstra a “forte qualidade de crédito e da confiança e compromisso dos investidores, tanto existentes como novos", na trajetória de crédito da empresa.

Segundo o responsável, a oferta atraiu um livro de ordens “robusto” que ficou “sobresubscrito”, o que permitiu aumentar o montante da emissão dos 300 milhões de euros inicialmente previstos para 350 milhões.

“O elevado nível de sobresubscrição e a qualidade da procura permitiram à TAP atingir o ‘spread’ de crédito mais baixo da sua história numa emissão de ‘Senior Notes’ e aumentar o montante da emissão”, acrescentou.

Renato Inácio acrescentou que as obrigações foram emitidas com um ‘spread’ de 206 pontos base acima da referência (Obrigações do Tesouro), representando uma melhoria de 66 pontos base face à transação realizada em 2024.

De acordo com a TAP, este é o ‘spread’ de crédito mais baixo alguma vez alcançado pela companhia numa emissão de obrigações seniores, mantendo os ‘ratings’ de crédito em BB- / Ba3.

O gestor refere ainda que “esta emissão reforça ainda mais a estrutura de capital da TAP, aumenta a resiliência do seu balanço e prolonga o perfil de maturidade da sua dívida, suportando a próxima fase de crescimento sustentável do Grupo”.

As obrigações destinam-se exclusivamente a investidores profissionais e contrapartes elegíveis, não estando disponíveis para investidores de retalho no Espaço Económico Europeu ou no Reino Unido.

A emissão, anunciada a 17 de junho, ocorreu uma semana depois de a TAP ter anunciado a conclusão formal do plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia em 2021, após a venda das participações na Cateringpor e na SPdH, antiga Groundforce.

A companhia está também em processo de privatização parcial, com Air France-KLM e Lufthansa a terem de apresentar propostas vinculativas até ao final de julho.