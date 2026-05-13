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Lufthansa garante que compra da ITA não afeta interesse na TAP

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 55min
Avião da TAP no aeroporto de Lisboa (Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images)

Grupo alemão diz que os hubs são "complementares" e mantém interesse na privatização da companhia aérea portuguesa

O presidente executivo (CEO) da Lufthansa Ground Services Portugal garantiu esta quarta-feira que a anunciada compra pelo grupo aéreo alemão de 90% da companhia italiana ITA “em nada invalida” o interesse na TAP, nem enfraquece um futuro ‘hub’ em Lisboa.

“Queremos continuar a crescer, vamos continuar a crescer, e a ITA é um caso de sucesso e, portanto, em nada invalida o processo da TAP”, afirmou o CEO da Lufthansa Ground Services Portugal (LGSP), Paulo Geisler, em declarações aos jornalistas à margem da sessão comemorativa dos 45 anos de voos da Lufthansa para o Porto e dos 15 anos da LGSP, que decorreu esta quarta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O grupo Lufthansa anunciou na terça-feira que vai exercer, em junho, a opção de compra de uma participação maioritária na italiana ITA Airways, aumentando a participação de 41% para 90%, por 325 milhões de euros.

Questionado pelos jornalistas sobre o eventual impacto deste negócio nos planos da Lufthansa para a TAP – em cujo processo de privatização o grupo alemão é um dos candidatos –, nomeadamente o enfraquecimento de um futuro ‘hub’ em Lisboa a favor de Milão, Paulo Geisler asseverou que “não tem nada a ver”.

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“Não, de maneira alguma. [Os dois ‘hubs’] são complementares, como todos os ‘hubs’ do grupo Lufthansa. Todas as empresas do grupo são complementares e, portanto, [em] nada vai enfraquecer, antes, pelo contrário”, assegurou, lembrando que “a TAP há 20 anos faz parte da Star Alliance”.

Temas: TAP Compra TAP Lufthansa Lufthansa Ground Services Portugal Paulo Geisler

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