TAP diz que "não fez mal nenhum" a ex-CEO e vai continuar a contestar processo

Agência Lusa , PF
Há 1h e 25min
A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP (Lusa/António Cotrim)

Numa entrevista recente, Christine Ourmières-Widener afirmou estar disponível para um acordo com a companhia aérea antes do julgamento, referindo que nunca houve essa abertura por parte da empresa

O presidente executivo da TAP afirmou esta quinta-feira que a companhia aérea “não fez mal nenhum” à ex-presidente executiva Christine Ourmières-Widener e garantiu que a empresa vai continuar a contestar o processo interposto pela antiga gestora.

Questionado sobre a disponibilidade da companhia para um acordo antes do início do julgamento, Luís Rodrigues começou por explicar que “a coisa não pode ser posta assim”, ao falar aos jornalistas à margem da apresentação do plano estratégico para 2026 na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL).

“O que a companhia aérea diz é o seguinte: A companhia aérea não fez mal nenhum à senhora engenheira Christine Ourmières-Widener. Portanto, não aceita que haja um processo contra a própria companhia e é contra isso que vamos continuar a lutar”, declarou.

Numa entrevista recente, Christine Ourmières-Widener afirmou estar disponível para um acordo com a companhia aérea antes do julgamento, referindo que nunca houve essa abertura por parte da empresa.

Confrontado com essas declarações, o presidente executivo da TAP Air Portugal reiterou a posição da transportadora de que não reconhece fundamento ao processo.

Em causa está a ação interposta por Christine Ourmières-Widener, que contesta a exoneração por justa causa anunciada em março de 2023 pelo Governo, na sequência do parecer da Inspeção-Geral de Finanças sobre a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis.

A antiga gestora da TAP pede uma indemnização de 5,9 milhões de euros, valor que é contestado pela companhia aérea.

Os cálculos da ex-CEO incluem os montantes que considera ter direito até ao final do contrato (em 2025) e prémios de desempenho após ter levado a TAP a alcançar lucros em 2022 - o que já não acontecia há cinco anos -, e ter antecipado em quase três anos as metas estabelecidas no plano de reestruturação acordado com Bruxelas.

Além disso, inclui uma parcela por ter sido destituída sem o cumprimento do pré-aviso de 180 dias e por danos reputacionais.

Já as contas da TAP, conhecidas na argumentação da defesa em janeiro de 2024, apontam para a soma total de 432 mil euros.

Temas: TAP Christine Ourmières-Widener Ourmières-Widener BTL

Empresas

TAP diz que "não fez mal nenhum" a ex-CEO e vai continuar a contestar processo

Há 1h e 25min

Frequência do metrobus do Porto será menor que a anunciada no arranque do projeto

Hoje às 11:34

Vice-presidente da Lufthansa defende o interesse na TAP: "Somos mais complementares do que qualquer outro sistema de companhias aéreas na Europa"

Ontem às 17:01

Brisa não vai pedir compensação ao Estado por derrocada na A1, apesar de perdas "superiores a 3 milhões de euros"

Ontem às 15:00
Mais Empresas

Mais Lidas

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

Ontem às 21:37

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Hoje às 07:40

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Hoje às 06:53

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Hoje às 07:00

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

24 fev, 12:41

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

24 fev, 16:34

"A melhor ajuda que pode vir é uma porta aberta": na Marinha Grande, reabre-se antes de estar tudo pronto para não deixar a casa cair — e até há quem contrate agora

Ontem às 07:00

Forças cubanas matam quatro pessoas a bordo de uma lancha registada nos EUA

Ontem às 23:18