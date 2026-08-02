Sobreaquecimento nos porões. Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

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Trata-se do terceiro incidente com aeronaves da companhia aérea portuguesa na última semana

Um avião da TAP com destino a Boston, nos Estado Unidos da América, teve de divergir para a ilha Terceira, nos Açores.

A TAP já confirmou que o aparelho fez “uma escala não programada na Terceira, por precaução, para avaliar uma questão técnica”.

Afastado fica o cenário de um possível fogo a bordo, como tinha adiantado à CNN Portugal um especialista de aviação, citando informações partilhadas nos fóruns desta área.

Uma fonte aeroportuária adiantou à CNN Portugal que terá sido detetado um sobreaquecimento nos porões.

O avião aterrou em segurança nas Lajes, ilha Terceira. “O voo seguirá para o destino final assim que possível”, garantiu fonte oficial da companhia aérea.

Este é o terceiro incidente com aviões da TAP na última semana.

No sábado foi declarada emergência a bordo de um avião da TAP com destino a Curitiba, no Brasil, obrigou a aeronave a voltar para o aeroporto de Lisboa.

Já na quinta-feira um avião da TAP, que fazia a ligação entre Lisboa e Bissau, sofreu uma avaria grave: na descolagem, um dos motores deixou de funcionar e obrigou a uma ação imediata dos comandantes. “PAN PAN”, declararam ao controlo de tráfego aéreo.