Avião da TAP declara emergência meia hora depois de descolar e regressa a Lisboa

Emanuel Monteiro
Há 2h e 2min
TAP (imagem Getty)
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Aparelho terá sofrido despressurização a bordo

Um Airbus A330-200 da TAP declarou emergência, pouco mais de meia hora depois de descolar de Lisboa em direção a Curitiba, no Brasil, e regressou ao Aeroporto Humberto Delgado. A CNN Portugal apurou que o avião, que tinha descolado às 12:16, sofreu uma despressurização a bordo e declarou emergência pelas 12:50, quando voava a sudoeste de Sagres.

O aparelho, com capacidade para 270 passageiros, esteve a sobrevoar o Atlântico, a Oeste de Aljezur, durante cerca de uma hora, para gastar combustível, reduzir o peso e conseguir aterrar em segurança. Regressou ao aeroporto de Lisboa às 14:06.

Foram acionados os meios protocolados, mas não chegaram a ser usados, uma vez que a aterragem decorreu sem qualquer problema.

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Temas: TAP Avião Despressurização A330-200 Aeroporto
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