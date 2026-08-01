Avião da TAP declara emergência meia hora depois de descolar e regressa a Lisboa

Há 2h e 2min

Aparelho terá sofrido despressurização a bordo

Um Airbus A330-200 da TAP declarou emergência, pouco mais de meia hora depois de descolar de Lisboa em direção a Curitiba, no Brasil, e regressou ao Aeroporto Humberto Delgado. A CNN Portugal apurou que o avião, que tinha descolado às 12:16, sofreu uma despressurização a bordo e declarou emergência pelas 12:50, quando voava a sudoeste de Sagres.

O aparelho, com capacidade para 270 passageiros, esteve a sobrevoar o Atlântico, a Oeste de Aljezur, durante cerca de uma hora, para gastar combustível, reduzir o peso e conseguir aterrar em segurança. Regressou ao aeroporto de Lisboa às 14:06.

Foram acionados os meios protocolados, mas não chegaram a ser usados, uma vez que a aterragem decorreu sem qualquer problema.