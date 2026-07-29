Air France e Lufthansa entregam propostas vinculativas pela TAP no último dia do prazo

Agência Lusa , AG
Há 55 min
TAP (imagem Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Processo prevê a venda de até 49,9% do capital da TAP, sendo que 5% estão reservados aos trabalhadores

A Air France-KLM e a Lufthansa entregaram esta quarta-feira, no último dia do prazo, propostas vinculativas no processo de privatização da TAP, que entra na terceira e última etapa obrigatória, anunciou a holding estatal Parpública.

"No âmbito da terceira etapa do processo de venda de referência de 44,9% do capital social da TAP, SA consagrada no artigo 13º do Caderno de Encargos (CE) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 141 – B/2025, a PARPÚBLICA, SGPS, S.A. anuncia que recebeu duas propostas vinculativas, apresentadas pelos interessados convidados a fazê-lo após a conclusão da segunda etapa da referida operação, Air France-KLM S.A. e Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (“Deutsche Lufthansa AG”) [indicadas por ordem alfabética]", informa o comunicado da Parpública.

O processo prevê a venda de até 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% estão reservados aos trabalhadores, podendo a parcela não subscrita ser adquirida pelo investidor selecionado, ao abrigo de um direito de preferência.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As propostas finais deverão incluir os termos financeiros e estratégicos para a entrada no capital da companhia aérea. Serão ainda avaliados o investimento previsto, o desenvolvimento da frota, a aposta em áreas como a manutenção e os combustíveis sustentáveis e o respeito pelos compromissos laborais.

Depois da entrega das propostas vinculativas, a Parpública, gestora das participações do Estado, terá 30 dias para apresentar aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do transporte aéreo o relatório final, "salvo se houver lugar a pedidos esclarecimentos, a qualquer um dos proponentes, sobre as respetivas propostas, caso em que o referido prazo se suspende até que sejam prestados todos os esclarecimentos ou decorra o prazo que tenha sido fixado aos proponentes para o efeito".

Poderá depois seguir-se uma fase opcional de negociações para melhorar as propostas, antes da escolha do investidor.

A decisão final implicará ainda um conjunto de passos formais, incluindo a aprovação em Conselho de Ministros e a obtenção de luz verde das autoridades europeias de concorrência.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em junho, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse à Antena 1 que o Governo prevê escolher o vencedor até setembro e que o grupo escolhido poderá assumir a cogestão da transportadora ainda em 2026, antes da entrada efetiva no capital, estimada para o verão de 2027, após a 'luz verde' de Bruxelas.

O processo de venda parcial da TAP, relançado pelo Governo em 2025, ficou reduzido a dois candidatos, após a saída do International Airlines Group (IAG), dono da Iberia e da British Airways.

O IAG justificou a desistência com a prioridade atribuída a outras oportunidades estratégicas e com o facto de o modelo português prever apenas a venda de uma participação minoritária, enquanto o grupo privilegia posições de controlo.

A Air France-KLM foi a primeira interessada a confirmar a apresentação de uma proposta não vinculativa, em abril, e reiterou o seu forte interesse na transportadora portuguesa. O grupo destacou também a experiência na relação com acionistas estatais.

O Estado francês é o maior acionista da Air France-KLM, com 27,98% do capital, seguido pelo Estado neerlandês, que detém 9,13%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“A TAP encaixa totalmente na estratégia multi-hub da Air France-KLM, e o nosso objetivo é reforçar as operações em Lisboa, ao mesmo tempo que desenvolvemos a conectividade noutras cidades do país, incluindo o Porto”, afirmou recentemente o presidente executivo do grupo, Benjamin Smith.

A Lufthansa defende, por sua vez, o crescimento da TAP no mercado brasileiro, a expansão do ‘hub’ - plataforma giratória de distribuição de voos - de Lisboa e o reforço da operação no Porto.

O grupo alemão admite adquirir uma participação minoritária, mas pretende assegurar influência na gestão executiva da companhia.

A Lufthansa Technik está também a construir uma unidade industrial no parque empresarial Lusopark, em Santa Maria da Feira, dedicada à reparação e manutenção de componentes de aeronaves. O investimento está avaliado em centenas de milhões de euros e deverá criar mais de 700 empregos qualificados até 2027.

O Governo exige garantias quanto à manutenção da marca TAP, da sede em Portugal, do ‘hub’ de Lisboa e de rotas consideradas estratégicas, incluindo ligações internacionais relevantes para a economia e para as comunidades portuguesas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A privatização não abrange as participações nos setores do ‘handling’, através da SPdH (antiga Groundforce) e do ‘catering’, através da Cateringpor - entretanto já vendidas para concluir o plano de reestruturação acordado com Bruxelas -, nem os ativos imobiliários conhecidos como “reduto TAP”.

O executivo mantém ainda a possibilidade de cancelar o processo em qualquer fase, sem direito a indemnização para os interessados, caso considere que as propostas não salvaguardam o interesse estratégico do país.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: TAP Air France Lufthansa Privatização Parpública
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Empresas

Air France e Lufthansa entregam propostas vinculativas pela TAP no último dia do prazo

Há 55 min

BMW quer passar de 85 mil para 45 mil funcionários na Alemanha

Hoje às 10:14

Galp diz que fixar margens máximas nos combustíveis "não parece fazer sentido"

27 jul, 19:58

Lucro da Galp dispara 44% para 812 milhões de euros

27 jul, 08:12
Mais Empresas

Mais Lidas

"Remei o mais rápido que consegui, mergulhei vezes sem conta à procura": português descreve desaparecimento de britânico que fazia stand up paddle no Algarve

Ontem às 14:29

Diretor financeiro da PJ assume entrega do atrelado à guarda de empreiteiro por falta de alternativas 

Ontem às 16:00

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

Hoje às 12:11

Despacho de procuradora mata teorias sobre custódia da prova: "Determino a destruição dos materiais químicos"

Ontem às 16:05

Sismo no Japão: vários mortos entre as pessoas encurraladas após explosão num centro comercial

Ontem às 12:41

Jovem de 17 anos foi à casa da ex-namorada de 12 e arrombou a porta da entrada. Depois violou-a

Ontem às 12:13

Presos numa fábrica, encurralados num centro comercial. Temem-se vários mortos após grande sismo no Japão

Ontem às 20:31

Morreu o DJ Kavinsky

Hoje às 09:54

O mesmo alvo, uma estratégia diferente: a Ucrânia encontrou uma forma ainda mais eficaz de intensificar as dores de cabeça de Putin

Hoje às 10:45

Estalou o verniz entre a FIFA e a UEFA: países europeus admitem mesmo boicotar o Mundial

Ontem às 22:59

Trinta pessoas detidas em operação no Festival Músicas do Mundo

Ontem às 09:38

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21