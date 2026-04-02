Air France-KLM apresenta oferta para comprar participação minoritária na TAP

Agência Lusa , AM
2 abr, 08:56
Airbus A-320 da TAP (fonte: Getty)

Presidente executivo do grupo disse acreditar que o próximo capítulo da história da companhia aérea portuguesa "deve ser escrito enquanto parte do Grupo Air France-KLM"

A Air France-KLM apresenta esta quinta-feira uma oferta não vinculativa para comprar uma participação minoritária na TAP Air Portugal, anunciou o grupo.

“Reconhecemos o valor que a TAP construiu ao longo dos últimos 81 anos: um hub sólido em Lisboa, uma marca forte e uma oferta única com milhares de portos, proporcionando conectividade de alta qualidade", afirmou o presidente executivo do grupo Air France-KLM, Benjamin Smithm, citado no comunicado divulgado esta quinta-feira.

O responsável disse acreditar que o próximo capítulo da história da companhia aérea portuguesa "deve ser escrito enquanto parte do Grupo Air France-KLM, partindo deste legado e elevando a TAP a um novo patamar".

"A TAP encaixa totalmente na estratégia multi-hub da Air France-KLM, e o nosso objetivo é reforçar as operações em Lisboa, ao mesmo tempo que desenvolvemos a conectividade noutras cidades do país, incluindo o Porto. Aguardamos com expectativa as próximas etapas deste processo de privatização", acrescentou.

Temas: TAP Air Portugal Air France Klm

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