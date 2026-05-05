Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Relação anula condenações do caso Tancos por terrorismo e reduz penas a sete arguidos

Agência Lusa , NM
Há 1h e 25min
Tancos - Paióis

Foi retirada a condenação por terrorismo a João Paulino (autor confesso do furto), João Pais e Hugo Santos, os dois arguidos condenados que ajudaram Paulino a retirar o material militar do paiol de Tancos

O Tribunal da Relação de Évora alterou parte dos factos dados como provados no julgamento em primeira instância no caso do assalto ao paiol de Tancos, incluindo crimes de terrorismo, e reduziu as penas a sete dos condenados.

Em comunicado, o Tribunal da Relação de Évora adiantou que o acórdão dos três desembargadores que analisaram os recursos de dez arguidos condenados alterou “parcialmente a matéria de facto dada como provada, o enquadramento jurídico, e a medida das penas”.

Nomeadamente, foi retirada a condenação por terrorismo a João Paulino (autor confesso do furto), João Pais e Hugo Santos, os dois arguidos condenados que ajudaram Paulino a retirar o material militar do paiol de Tancos.

Em relação a estes arguidos a Relação de Évora condenou-os por um crime de furto qualificado e manteve a condenação de João Paulino e Hugo Santos por tráfico de droga.

Os desembargadores reverteram ainda o entendimento que deu como provada a existência de um “acordo de impunidade” entre os autores do assalto e os militares da GNR Caetano Lima Santos, Bruno Ataíde e José Gonçalves e os elementos da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira, Vasco Brazão, Roberto Pinto da Costa e Mário Lage de Carvalho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com a decisão desta terça-feira, a pena de João Paulino, que estava condenado em cúmulo jurídico a oito anos de prisão, passou a uma pena única de sete anos e seis meses de prisão, por furto qualificado e por tráfico de estupefacientes.

João Pais ficou agora condenado a quatro anos de prisão efetiva, por furto qualificado e Hugo Santos viu o cúmulo jurídico por furto qualificado e tráfico de estupefacientes ser fixado em seis anos e seis meses de prisão.

O major Vasco Brazão, que estava condenado a uma pena de cinco anos de prisão com suspensão por igual período, por crime de favorecimento pessoal praticado por funcionário e um crime de falsificação ou contrafação de documentos, viu a pena reduzida para uma pena única de três anos e seis meses de prisão, suspensa por igual período.

Foi ainda decretada para este arguido a pena acessória de proibição de exercício de funções por um período de dois anos.

O mesmo foi decretado para o militar da GNR Caetano Lima Santos.

Os restantes dois militares da GNR viram a Relação de Évora aplicar-lhes, no caso de Bruno Ataíde, uma pena de um ano e seis meses de prisão, suspensa por igual período, por um crime, em coautoria, de favorecimento pessoal praticado por funcionário; e no caso de José Gonçalves uma pena de um ano de prisão, suspensa por igual período, por um crime, em coautoria, de favorecimento pessoal praticado por funcionário.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em reação ao acórdão da Relação de Évora, o advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa no processo o major Vasco Brazão, adiantou que ainda vai ser avaliado “se haverá algum recurso a interpor” em relação à decisão esta terça-feira conhecida.

Sobre o facto de o tribunal de recurso ter dado como não provada a existência de um “acordo de impunidade” entre vários arguidos, nomeadamente o seu constituinte, o advogado considerou que “essa circunstância era gravemente atentatória da sua dignidade” e que o referido acordo “efetivamente nunca existiu”.

“Vasco Brazão atuou na convicção de que servia os interesses do Estado, assegurando a recuperação do material de guerra, o que, de outra forma, provavelmente não teria sido alcançado. E, sobretudo, sempre fez ponto de honra em afirmar que nunca celebrou um acordo de impunidade com os autores do furto, o que agora a justiça reconheceu”, referiu Sá Fernandes, em comunicado.

Insiste, no entanto, em negar qualquer crime de favorecimento, condenação mantida pela Relação de Évora.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Este recurso acontece já depois de num primeiro momento a Relação de Évora ter considerado nulo o acórdão de primeira instância, por omissão de pronúncia, por nulidade da utilização de prova obtida através de metadados, entre outros aspetos.

O processo do furto e recuperação de material militar dos Paióis Nacionais de Tancos (PNT) tinha terminado com os autores materiais condenados a prisão efetiva.

Foram condenados a penas de prisão efetivas o autor confesso do furto, João Paulino, com a pena mais grave, e os dois homens que o ajudaram a retirar o material militar dos PNT na noite de 28 de junho de 2017, João Pais e Hugo Santos.

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, um dos 23 acusados no processo, foi absolvido dos crimes de denegação de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poder.

O furto das armas foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a recuperação de algum material sido feita na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a PJM em colaboração com elementos da GNR de Loulé.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Tancos Tribunal da Relação de Évora
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

04:44

"Não podemos fazer de conta que um caso destes não macula a nossa perceção das autoridades"

Há 21 min

Relação anula condenações do caso Tancos por terrorismo e reduz penas a sete arguidos

Há 1h e 25min

Casal de namorados liderava grupo acusado de assaltar ourivesarias durante oito anos

Há 1h e 31min

Corpo de Intervenção faz patrulha em Lisboa. "Dão uma imagem de presença do Estado junto das populações", defende MAI

Há 2h e 13min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

Ontem às 09:03

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

Ontem às 16:23

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Hoje às 07:00

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Tortura e violações filmadas em esquadra da PSP: mais 15 polícias e um segurança detidos

Hoje às 13:27

Cessar-fogo em perigo: mísseis voltaram a voar e EUA e Irão atacam-se nas horas mais tensas do último mês

Hoje às 09:47

Met Gala 2026: os looks mais marcantes da passadeira vermelha

Hoje às 09:08

Dois militares gravemente feridos após salto de paraquedas durante curso em Tancos

Hoje às 15:55

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

3 mai, 12:01

Sem transportes públicos ou acesso à internet: Putin está com receio e o Kremlin aumentou a segurança

Ontem às 08:54

Floresta: Portugal vai buscar insetos ao outro lado do mundo para salvar 3.000 milhões de euros por ano de exportações

2 mai, 14:21