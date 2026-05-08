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Segundo militar ferido em salto de paraquedas submetido a cirurgia e a evoluir bem

Agência Lusa , CM
Há 34 min
Paraquedistas de Tancos

O furriel Ismael José Silva Lamela, que se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa, e estava com o sargento no momento do salto, não resistiu à gravidade dos ferimentos após a queda

O segundo militar que esteve envolvido no incidente que resultou numa morte durante um salto de paraquedas em Tancos, na terça-feira, foi operado e está a evoluir bem, adiantou esta sexta-feira o Exército.

De acordo com o porta-voz do ramo, o militar que se encontra internado no Hospital de Santo André, em Leiria, um sargento, “foi submetido a intervenção cirúrgica, encontrando-se a evoluir de forma positiva”.

“O Exército continuará a acompanhar a situação e prestará nova atualização sempre que existam factos relevantes a comunicar, salvaguardando a privacidade do militar e da respetiva família”, acrescentou.

O furriel Ismael José Silva Lamela, que se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa, e estava com o sargento no momento do salto, não resistiu à gravidade dos ferimentos após a queda.

O incidente, que ocorreu na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, decorreu durante a execução de um salto no âmbito do Curso de Paraquedismo.

Imagens em vídeo divulgadas nas redes sociais e transmitidas nas televisões mostram que as cordas dos dois paraquedas se enrolaram durante o salto, vindo a cair em terra abruptamente.

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As razões que levaram à queda ainda estão a ser apuradas, tendo o Exército determinado a abertura de um processo de averiguações.

Temas: Tancos Curso de paraquedismo Paraquedistas Exército

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